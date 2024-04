Una diseñadora española responsable del éxito del Renault 5 y Captur

Paula Fabregat-Andreu es diseñadora en Renault, y lidera el equipo de diseño de los coches urbanos de la marca: modelos como el Clio, el Twingo o el futuro Renault 5.

La diseñadora española, jefa de diseño de los segmentos A y B en Renault, se formó en Valencia y lleva 23 años en la marca. Una de las últimas creaciones del equipo que dirige es el Renault Captur, un modelo que se ha convertido en un superventas «made in Spain» con más de 2,2 millones de unidades vendidas que circulan por 20 países.

La presentación internacional de este coche, que estará en los concesionarios de la marca a partir del mes de junio, ha sido una buena oportunidad para charlar con ella sobre el diseño y los nuevos modelos de Renault.

¿Qué significa este Captur y qué aporta este nuevo Captur desde el punto de vista del diseño?

Yo creo que Captur se reafirma, se reafirma con este nuevo diseño, este nuevo frontal, sobre todo. Porque efectivamente lo sabéis, es un superventas, ha sido un superventas, nos vendió más de dos millones en 90 países diferentes y se merecía este paso importante y además también teníamos que integrar nuestro nuevo lenguaje estilístico, que ya empecéis a conocer, porque hemos lanzado varios, varios coches y bueno, el resultado es un Captur, una vez más se reafirma, un Captur mucho más fuerte, con mucho más carácter y que vamos a seguir reconociendo, la primera, primera vista.

Hace poco hablábamos del Austral como el Renault más español, pero ahora tenemos un vehículo fabricado en España y con una jefa de diseño española, es decir, que quizás este va a ser todavía más español.

Efectivamente, tenemos en España, el grupo Renault tiene una fuerza que ya lo sabéis y este año es un año especial porque acabamos de lanzar, por mi parte, se aumentó a B, acabamos de mostrar Clio, que está siendo ya un superventas también, ahora Captur, que vamos a seguir seduciendo a todo el mundo y lo que queda por llegar, que es un año llenito de lanzamientos, así que muy contenta y yo creo que Captur, una vez más, lo que hemos hecho es reafirmarnos con nuestro nuevo lenguaje y esto nos va a ayudar mucho aquí en España, además también, no son superventas mundiales, son superventas todavía más en España.

Vemos ahora una dualidad en el diseño, es decir, por un lado vemos los vehículos como Captur, que tienen una nueva línea de diseño y por otro lado vemos los eléctricos como Renault 5, próximo Renault 4, que tienen una estética completamente diferente, quizás más retro.

A ver, yo tengo la gran suerte y el gran privilegio de tener estas dos familias. Dentro del segmento A-B tengo dos, por una parte la familia de los térmicos híbridos, entonces Clio, Captur, Symbioz, que lo descubriremos dentro de poco, o Arcana, y luego tengo la familia de iconos, que ya los conocéis también, el R5, el R4 que veremos en París y el Twingo que habéis descubierto ya. Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora, es llevar a cabo, hacer posible el showcar que habéis visto y que vamos a hacer realidad.

Es genial porque los ejercicios de diseño son muy diferentes, no es lo mismo diseñar un coche que se va a inscribir dentro de lo que son las líneas de la marca Renault y luego lo que es la familia icónica, que una vez más es un ejercicio de diseño completamente diferente, lo abordamos de forma diferente, porque son coches que son muy emocionales y que cada coche va a ser único, con una personalidad muy propia, muy marcada y que no tiene nada que ver con los rasgos que caracterizan la marca Renault.

En este sentido, ¿qué diferencias hay a la hora de diseñar un vehículo como el Captur o un vehículo como el R5?

Yo creo que como lo hemos vivido hasta ahora, el Captur por ejemplo o el Clio o el Symbioz, nunca partimos de una hoja en blanco en realidad, porque siempre con el segmento, con el grupo de coches híbridos vamos a tener en cuenta a los clientes, son coches que ya existían con una historia y son una vez más superventas, entonces vamos a tener muy en cuenta qué es lo que nos pide el cliente y vamos a intentar responder a lo que el cliente nos pide y evidentemente vamos a capitalizar sobre elementos que ya sabemos que han sido un éxito. En cambio en la familia de los iconos tampoco partimos de una hoja en blanco porque ahí tenemos una historia tan fuerte y ahí evidentemente vamos a ir a nuestros archivos y vamos a buscar desde la publicidad que hicimos en el momento al objeto en sí, cómo vamos a poder interpretarlo porque no queríamos hacer coches vintage, ninguno de los tres coches icónicos hemos querido hacer un ejercicio vintage que ya lo hacen otras marcas y muy bien, pero no es lo que queríamos hacer, queríamos hacer una reinterpretación de esos objetos icónicos y proyectarlos hacia el futuro, entonces son ejercicios muy muy diferentes pero en ningún caso partimos de una hoja en blanco.

¿Y qué modelos producen más cosillas en el corazón?

A ver, yo creo que todos mis proyectos para mí han sido un gran reto, porque cuando hablas de un Renault Clío, un Clío es una institución, o un Captur, o sea son coches tan vendidos, tan predestinados por el público que sabes que no te puedes equivocar, entonces eso es un reto muy importante. Luego la parte de los coches icónicos, ostras... que son coches tan emocionales, y yo soy una persona que las emociones es lo que más me toca, y aparte creo que los diseños. Cuando haces un buen diseño e introduces la emoción es una bomba, llega a todo el mundo. Las emociones las hemos vivido tanto dentro como esperamos que las vivan ahora los clientes. No me puedo decantar, pero bueno, voy a decir que la parte emocional es la que más cosquillas hace. Hemos vivido una especie de emulsión también dentro de lo que es la empresa, que eso mueve masas y hace que todo el mundo se adhiera a ese objeto y que todos vayamos hacia la misma dirección, y eso ha sido muy bonito.

La sostenibilidad también es importante dentro del diseño, según explicabas en la presentación, se tienen en cuenta aspectos como el cromo, como los materiales interiores, los guarnecidos, etc. ¿De qué modo influye esto del diseño, estos nuevos materiales que se están utilizando en los vehículos?

Como diseñadores cuanto más apliquemos en materiales reciclados, reciclables, investigar sobre procesos, comentaba antes que hemos creado un equipo que se dedica únicamente a este tipo de aspectos, pero nosotros somos abiertos e incluso nos gusta investigar nuevos materiales vegetales, nuevas tecnologías, luego hay un aspecto económico, porque al final hay que respetar esa ecuación y tiene que ser positiva.

Y desgraciadamente me encuentro muchas veces en que un mismo tejido, el proveedor me lo va a presentar exactamente el mismo, a un precio no reciclado y a un precio superior, desgraciadamente reciclado, porque cuando tienes un producto o un material reciclado tiene más procesos de fabricación, tienes que utilizar los materiales, recuperar los materiales, reciclados, etc. Con lo cual, a veces es una cuestión puramente económica. En cuestión de diseño estamos abiertos y cuanto más investigamos e intentamos ir lo más allá posible, pero al final muchas veces es una cuestión de decisión económica para que entre dentro de la ecuación de un Captur o de un Clio, un segmento A-B, económicamente no es fácil, porque son coches que tienen que ser accesibles.

Es una simple balanza, ese equilibrio entre la parte económica y la parte de sostenibilidad, pero hacemos el máximo y en cuestión de diseño lo estáis viendo, por ejemplo, en nuevos materiales que estamos enseñando, y esto incluso desde mi punto de vista es fantástico. Hoy en día nos interesa a todos el tema de sostenibilidad, entonces enseñamos que son materiales reciclados.

¿Cómo os afecta en el diseño la seguridad del vehículo?

Eso nos afecta desde el primer momento. Y esto es lo que hablábamos justamente antes sobre qué diferencia hay entre diseñar un eléctrico o un térmico. Efectivamente hay poca diferencia, porque los eléctricos necesitan entradas de aire, no tantas como antes, pero necesitan entradas. Y por otra parte está todo lo que es la seguridad, y en la seguridad al final los coches son los mismos, da igual que sea híbrido, que sea térmico.

O sea que no son limitaciones en cuestión de diseño que ya tenemos en cuenta desde el principio. Por eso los coches siguen teniendo un capó con unas formas muy similares en cuestión de secciones técnicas.

Más información







¿Los diseñadores de coches españoles están de moda? porque sois unos cuantos los que estáis en lo más alto del diseño de vehículos a nivel mundial.

Sí, que somos unos cuantos. Yo creo que es un orgullo para nosotros y luego también yo creo que es un exitazo porque las mejores escuelas del mundo de transporte siempre han estado, hay muy pocas, porque es un nicho, y siempre han estado en el extranjero pero ahora vemos que también están en España. Bueno, pues estamos creciendo desde hace ya tiempo y por eso cada vez somos más. Y eso es un lujo porque, ¿por qué no puede ser el responsable de diseño un español? Efectivamente. Y en mi caso, pues una mujer, porque hay pocas mujeres. Así que muy contenta, la verdad. Muy contenta de que cada vez seamos más.