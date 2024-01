La DGT alerta sobre qué hacer si comienza a nevar y te pilla en la carretera

Canal Motor Viernes, 19 de enero 2024, 14:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La nieve será la protagonista de esta jornada en la carretera. De hecho, la DGT avisa de la posibilidad de que numerosos tramos se vean afectados, y alerta de que no olvides las cadenas por si su utilización fuera necesaria para circular o bien llevar instalados neumáticos de invierno o 'Todo Tiempo' que permiten circular sin ellas. Aunque en las zonas en las que existe aviso naranja, Tráfico recomienda evitar todos aquellos viajes por carretera que no sean imprescindibles y esperar a que no existan alertas meteorológicas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se trata de un episodio corto de temporal, que se desarrollará entre las 12:00 y las 18:00 horas y que afectará principalmente a carreteras de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, siendo especialmente importante en la A-1, A-2, AP-6, A-11 y A-15. En los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la DGT, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas como restricciones a la circulación de vehículos pesados, restricciones a la circulación a otros vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno o cadenas, limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos, cortes totales preventivos y seguimiento obligatorio de desvíos alternativos. Asimismo, y aún más importante, dejar libre el carril izquierdo y circular en convoy, es decir, un vehículo detrás de otro, para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Más información





Al igual que extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno o 'Todo Tiempo'; incluso conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.