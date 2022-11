Desmontando mitos: ¿cómo es realmente viajar en autocaravana?

La autocaravana es un vehículo derivado de una furgoneta tipo chasis cabina, carrozada como vivienda; la caravana es un remolque carrozado como vivienda que requiere de otro vehículo para ser desplazado; y el vehículo camper es una furgoneta a la que se le han incluido en el interior y exterior todos los elementos necesarios para poder utilizarla como vivienda.

Las matriculaciones de este tipo de vehículos ha crecido en un 28% en los últimos 9 años, lo que demuestra que cada vez son más las personas interesadas en programar una escapada o unas vacaciones en esas casas sobre ruedas. Y como en cualquier otro vehículo, antes de iniciar un viaje hay que revisar el estado y presión de los neumáticos, así como los niveles de aceite, el líquido refrigerante y limpiaparabrisas, y una vez en carretera, evitar acelerones, cambios bruscos en la velocidad, frenadas precipitadas y adelantamientos a más de un vehículo.

Pero además hay que tener en cuenta sus características especiales para viajar con total seguridad, evitar multas y otro tipo de percances. Asimismo, seguro que son muchas las ideas equivocadas a la hora de viajar en este tipo de vehículos, por eso, desde CamperXpress desmontan algunos mitos.

«Ir en autocaravana es sucio». Tus hábitos de higiene y limpieza son tuyos, en tu día a día puedes asearte cuanto quieras y mantener la casa limpia y organizada…o no. Lo mismo aplica aquí a la autocaravana, ya que se convierte en tu casa de viaje. Estés en una casa móvil, hotel, casa rural, o cualquier tipo de alojamiento…la limpieza y organización dependerá de tu actividad en el interior.

«Viajar en autocaravana es caro». Lo único caro de viajar en autocaravana…es si compras una autocaravana. Y para viajar en una solo necesitas alquilarla. El coste fijo para moverte será el de la gasolina, el resto depende de ti. Ahora puedes hacer un cálculo de lo que te costarían 10 noches de hotel para cuatro personas, restaurantes, tours, etc., y compararlo con el alquiler de una autocaravana, la compra de los alimentos necesarios, el eventual camping o áreas de autocaravanas y… ya está.

«La autocaravana es incómoda para ir con niños«. Los niños suelen caracterizarse por su curiosidad y emoción hacia lo nuevo. Viajar en autocaravana es una aventura tanto para adultos como para los más pequeños. Como hemos ido repitiendo, este es un tipo de viaje personalizado, por lo que podrás construirlo como quieras. Durante el viaje por carretera, los niños tienen la posibilidad de entretenerse igual que en casa, ya sea con juegos o películas. Y durante las actividades en el exterior, que ocupan la mayor parte del tiempo de las vacaciones ¡los niños disfrutarán del entorno igual o más que tú! El truco principal para que los niños no se cansen de las horas en carretera, es aprovechar los momentos de siesta u ofrecer juegos de mesa, papel y lápiz… ¡dependerá de cada niño!

«No puedes llevar a tus mascotas de viaje». Prácticamente todas las empresas de alquiler de autocaravanas permiten viajar con mascotas, de hecho, esta es la opción más solicitada por todas aquellas personas que quieren disfrutar de la aventura en compañía de su amigo peludo. Si quieres pasar unos días en la montaña con tu perro, no hay opción de viaje mejor que esta.

«Una autocaravana requiere mucho trabajo». El principal 'contra' de viajar en autocaravana es el momento en que se esfuma toda elegancia al vaciar los tanques de aguas grises y negras, es decir, lo que has dejado en el baño de la autocaravana. Una vez lo has hecho, verás que no es nada catastrófico. A parte de esto, viajar en autocaravana requiere unos estándares propios de organización en su interior si quieres estar cómodo en todo momento. Pero recordamos que alquilar no es lo mismo que comprar, alquilando una autocaravana los profesionales ya se han encargado de que esté en perfectas condiciones de funcionamiento.

«No puedes viajar en invierno». La realidad es que viajar en autocaravana en invierno es igual de cómodo que hacerlo en otras épocas del año. Tú decides el destino y las actividades, pero se trata de vehículos preparados para aguantar bajas temperaturas, equipados con aislamiento y calefacción, lo que asegura una habitabilidad bien segura y confortable.

«En una autocaravana se duerme mal». ¿Lo has probado? Una vez lo hagas, verás que no se trata de colchones de dos milímetros o esterillas en el suelo. La comodidad de las camas, sean individuales o dobles, será muy similar a las de tu casa, a no ser que duermas en un colchón de agua o algodón de azúcar. Pero aquí hay algo mejor, ¡las vistas al despertar serán siempre diferentes!

«Con autocaravana no llegas muy lejos». Obviamente no es lo mismo que coger un vuelo y plantarte en Tailandia en menos de un día. Hacer turismo sobre ruedas es ideal para personas que quieren explorar o relajarse en su máxima expresión. Llevar a la realidad la famosa frase de 'lo importante no es el destino, sino el camino'. Explorar de esta forma no consiste en llegar de un punto A a uno B, es parar, ver, visitar, quedarte cuanto quieras donde quieras y llegar hasta donde desees.