El Desierto de los Niños Hyundai completa su aventura solidaria en Marruecos

El Desierto de los niños. Dicho así, requiere una explicación, y esta es muy sencilla, aunque no corta. Casi todos los aventureros que van con su coche a disfrutar de la conducción 4x4, las pistas y las dunas al sur de Marruecos suelen llevar algo de ayuda para los cientos de niños que aparecen por las carreteras buscando su 'cadeau' –regalo–: ropa, zapatillas, juguetes… Pero los organizadores de una de este tipo de rutas, Nacho Salvador, Ana Martínez y su fantástico equipo –Luis, Javier, Vicente, Mamen, etcétera– pensaron que regalar cosas sin ton ni son no es la mejor manera de ayudar. Al contrario, muchos niños no van al colegio para pedir regalos en la carretera, así que tuvieron dos brillantes ideas.

Los niños, en el centro del viaje

La primera es que los que viajen al sur de Marruecos con su todo terreno puedan hacerlo con niños sin que sea un aburrimiento para ellos. Adaptando el viaje para que los más pequeños se diviertan, conociendo sitios de película y disfrutando de la aventura, pero también con monitores para los ratos de hotel en los que a los peques aún les queda cuerda para rato. La segunda idea es entregar el máximo posible de ayuda a aquéllos que lo necesitan, así que la organización se transformó en 'Asociación el Desierto de los Niños' para, con la colaboración de entidades locales, articular la llegada de ayuda al sur de Marruecos. El resultado es que, en los últimos años, se han construido escuelas, guarderías y centros sociales con aportaciones económicas, y se ha llevado material escolar, juegos y material escolar con un claro enfoque en los más pequeños y en su escolarización. Poco a poco se han añadido sillas de ruedas o muletas, se han construido pozos y se han instalado placas solares con un objetivo: que las familias puedan establecerse y los niños escolarizarse. La unión de ambas ideas da lugar al 'Desierto de los Niños'.

Uno de los grandes apoyos de esta asociación es Hyundai España, que participa cada año con un promedio de quince coches y colabora con las labores humanitarias implicando a su red de concesionarios. En esos coches inscritos viajamos tanto periodistas, que probaremos a fondo las cualidades de los coches de la marca en lugares insólitos, como, por ejemplo, las voluntarias de la Fundación de la óptica Alain Afflelou, que en esta edición realizaron más de 700 revisiones de vista para después enviar gafas graduadas a los que las necesitan. En nuestro caso contamos con uno de los nuevos Hyundai Tucson hybrid 4x4, un modelo con dos motores, gasolina y eléctrico, que proporcionan 230 CV en conjunto, con cambio automático y tracción total. Salimos desde Valencia hasta Tarifa, más de 800 kilómetros por el interior de la península para evitar el tráfico estival de la costa. Tras dormir en Sevilla llegamos al puerto de la ciudad gaditana, donde conocemos al resto de la comitiva, formada por compañeros en las labores informativas, el director general de Hyundai, Polo Satrústegui y el jefe de prensa de la marca, Santiago de la Rocha. Varios particulares viajan bien con sus propios 4x4 o con los alquilados a la empresa Bujarkay, colaboradora de la asociación, aunque son menos que otros años al hacerse el viaje en agosto en lugar de en Semana Santa, cuando la frontera entre ambos países estaba cerrada.

Marruecos, un país por descubrir

Desde Tarifa el estrecho se cruza en un abrir y cerrar de ojos –pocos viajes por mar hay más cortos, y menos uniendo dos continentes– y ya en Marruecos empieza la aventura. Tánger es una ciudad muy moderna, con todos los avances del mundo occidental mezclados con la cultura marroquí, pero apenas la visitamos. Tras descansar en uno de sus numerosos hoteles salimos hacia el sur con el objetivo de cruzar la cordillera del Atlas, que muestra una idiosincrasia totalmente diferente al norte, atravesando zonas que, en invierno, tienen incluso pistas de esquí, todo ello por preciosas carreteras que nos llevan a traspasar el palmeral del río Ziz, un río que no desemboca en el mar sino que se convierte en un lago, dejando un amplio regadío en su camino.

Tras cruzar el Atlas llegamos a Erfoud, Merzouga y las dunas del Erg Chebbi, donde se mezclan los comerciantes bereberes con las visitas de los pastores nómadas. 'Gente del desierto'a los que Occidente alcanza poco a poco.

Allí empezamos la parte más genuina de nuestra aventura. Con entre 40 y 50 grados de temperatura, nuestros Hyundai aguantan a la perfección una marcha maratoniana que combina pistas y rutas fuera de carretera por las mañanas con visitas a centros educativos y sociales donde se reparte la ayuda escolar, social y médica. Ouzina, Karkimia, Derkaoua o Hannabou son algunos de los lugares donde montamos porterías y columpios, entregamos ropa, juguetes y material escolar, se inauguran pozos o se entregan bicicletas para que los niños, y especialmente, las niñas, puedan recorrer los kilómetros que separan sus casas nómadas de las escuelas.

Una ayuda necesaria

En cada punto los niños del viaje juegan con los de allí al fútbol o a la comba mientras los mayores conocemos la vida de las gentes que han nacido allí y nace un compromiso que va más allá de un viaje vacacional. Mucha gente necesita aprender a sumar o restar, conocer el alfabeto o, cómo comprobaron las chicas de la fundación Alain Afflelou, poder volver a ver y sentirse más útiles para los que les rodean. Además de las entregas solidarias visitamos lugares como el lugar donde se rodó 'la Momia', con Brendan Fraser, o 'Sahara', con Penélope Cruz y Matthew McConaughey, el mercado de Rissani, los pozos de Taliflat, compramos fósiles, especias, frutas de fantástico sabor y artesanía de la que ya no se encuentra en casi ningún lugar del mundo.

Nuestro Hyundai aguanta sin inmutarse un trato mucho más duro al que este SUV esperaba verse sometido cuando salió del concesionario, especialmente el climatizador. Como el resto de la comitiva, formada por Tucson, Santa Fe y Staria con motores de todo tipo, gasolina, diesel, híbridos o híbridos enchufables no hay problemas de fiabilidad en todo el largo recorrido, y eso que hubo tramos en los que la exigencia supera con mucho lo que le pedimos a un coche 'de serie'.

Aventuras...a todo confort

Tras cinco jornadas en el sur de Marruecos emprendemos el regreso con dos largas jornadas de carretera perfectas para poner a prueba el confort, la calidad y el silencio del coche y… no queremos bajarnos. Se ha comportado de maravilla, el consumo es bajo para ser un modelo de gasolina y circular por todo tipo de caminos –7,6 litros de promedio en nuestros más de 3.500 kilómetros– tiene mucho maletero, mucho confort, mucho espacio y un diseño que enamora. No nos extraña que el Tucson sea el coche más vendido en España en 2022. Este es un viaje de los que te cambian la perspectiva y de los que, además, engancha, ya estamos pensando en futuras ediciones.

A este viaje se han sumado varias empresas que han querido colaborar, a través del equipo de EXTRAMOTOR, con el Desierto de los Niños, se trata de la Feria del Automóvil de Valencia, Marcos Automoción, Bass Motor Detailing, la marca de ropa sostenible Clotsy, el club de aficionados al automóvil Gasari y la empresa de diseño corporativo Molca World. Las aportaciones de todos ellos se destinarán íntegramente a que el Desierto de los Niños siga llevando educación, ilusión y futuro a aquéllos que más lo necesitan. La asociación está abierta a asociaciones y a participantes en el viaje a través de al web eldesiertodelosniños.com

Protagonistas: Polo Satrústegui

El director general de Hyundai España acudía por primera vez al 'Desierto de los Niños', un buen momento para conocer sus impresiones en este viaje. «La acción humanitaria y social que se realiza aquí me parece francamente extraordinaria, y me enorgullece que nuestra marca participe cada año en ello. El desierto nos sirve, además, para poner a prueba nuestros coches. Sabemos que Tucson y Santa Fe son extraordinarios generación tras generación pero ahora hemos probado aquí los híbridos y el monovolumen Staria, que sorprende al afrontar y superar los mismos obstáculos que el resto de la gama».

En cuanto al mercado español Satrústegui se muestra muy satisfecho «somos la segunda marca más vendida en 2022 y tenemos en el Tucson el modelo más vendido en España. Esto se consigue con una amplia gama de productos, una apuesta clara por la electrificación y modelos de gran éxito. Creo que Hyundai ha sabido gestionar mejor que otras marcas la crisis de los microchips, pero el liderazgo sólo es posible si hay demanda, y esta solo llega con un producto competitivo, una imagen sólida y una buena red comercial, que nos permite afrontar la recta final del año con optimismo».

Alain Aflelou

La fundación de la conocida cadena de ópticas francesa, presente desde hace varios años en España, es un colaborador habitual en las últimas ediciones de 'El Desierto', hasta allí se desplazan seis voluntarias con material para poder realizar revisiones oculares gratuitas a los habitantes de las áreas más alejadas de la sanidad pública local. Todos los años una voluntaria repite edición y se incorporan cinco caras nuevas, y este año la 'experta' es Blanca Fernández «en cada uno de los puntos instalamos nuestros equipos y empezamos las revisiones, ayudados por personal local de la asociación que son los que ponen nombre y apellidos en cada ficha a las personas a las que revisamos la vista».

El calor ha sido este año muy duro, pero aún así hemos superado las 700 graduaciones, aunque algunos días nos quedamos sin comer por seguir atendiendo a personas que esperaban su turno a más de 45 grados de temperatura». Las gafas se fabricarán en las próximas semanas y se harán llegar al sur de Marruecos como ayuda humanitaria.