Puede parecer difícil o incómodo. Sin embargo, es la mayor esencia de libertad que existe. Hablamos de viajar en una furgoneta camper. Y no en cualquier modelo, si no en una auténtica 'Road House' en la que tienes todas las comodidades. Exactamente como en tu casa, como su denominación bien indica. Es decir, una habitación, un baño, cocina y ¡hasta ducha con agua caliente!

El espacio en el interior, y más con todas esas comodidades, es limitado sí -aunque más que suficiente para dos personas y estar completamente de pie-, pero te permitirá viajar con mayor comodidad y aerodinámica, e incluso aparcar casi en el mismo espacio que cualquier otro monovolumen o SUV actual, por ejemplo. Algo que claramente agradecerás. Eso sí, vigila siempre la altura, sobre todo en túneles y a la hora de entrar en algún aparcamiento subterráneo. ¿Quieres conocer todos los detalles de como es el día a día durante una semana en esta casa con ruedas, en la que además hemos recorrido gran parte del norte de España durante 2.000 km? Te aseguro que la aventura no te dejará indiferente, y que cuando termines de leer, solo podrás pensar en alquilar una al instante.

Ampliar Con una longitud de 5,40 metros y 2,80 de alto, se puede estacionar fácilmente, como casi cualquier otro vehículo P.F.

Comenzamos nuestro viaje en Madrid, en las oficinas de Roadsurfer, empresa de alquiler de campers, furgonetas camper y autocaravanas. La elegida ha sido una Fiat Ducato, camperizada de la mano de uno de los principales fabricantes de autocaravanas y caravanas del mundo, Bürstner, una furgoneta camper con una longitud de 5,40 metros y 2,80 de alto equipada para 4 personas. A simple vista descubrimos sus dos camas, sin necesidad de montaje previo. Una atrás, y otra en el techo elevable, el cual se abre manualmente en pocos segundos. Ambas muy prácticas si todo lo que quieres hacer después de un largo día es tirarte a dormir en la cama.

También cuatro asientos, dos fijos con una mesa, que se convierte en la totalidad al girar los frontales. Una pequeña cocina con dos fogones de diferentes tamaños, un fregadero y una nevera bastante amplia, incluso con congelador. También con bastantes cajoneras y armarios para guardar todos los utensilios, menaje y comida que necesites. Y sin olvidarnos del baño. Detrás de una puerta corredera se esconde un inodoro y un lavabo que, con un pequeño truco y cambio de orientación, se convierte en tu ducha. Entraremos en detalles, no os preocupéis.

Ampliar La cama, sin previo montaje, es amplia y cómoda para dos personas P.F.

Nos ponemos en marcha hacia nuestro primer destino, donde pasaremos la primera noche. Durante los primeros kilómetros se aprecia el confort de marcha y la seguridad ante un vehículo de estas dimensiones, incluso empuje a pesar del peso, en parte gracias a un motor diésel de 140 CV aunado a una transmisión automática; aunque también el ruido. La altura y que vas en una casa rodante con muchos accesorios, no ayudan, pero rápido te haces al vehículo y las ventajas ganan a las desventajas. Sobre todo porque puede parecer que, que no esté aislada la cabina de la 'vivienda', puede llenar de ruido el habitáculo; sin embargo, el aparcar y acceder directamente a la parte de atrás sin salir del vehículo es de lo más cómodo, sobre todo, si llueve, hace frío o simplemente ya has llegado a tu destino y no te apetece nada bajarte del vehículo. Incluso si aparcas en una zona estrecha y la puerta del piloto y copiloto no abren lo suficiente, sales por la lateral corrediza y ¡solucionado!

Ampliar La Fiat Ducato tiene un motor de diésel de 140 CV P.F.

Antes de llegar a nuestro destino, lo primero que pensamos es, ¿dónde dormir? Obviamente, dormiremos en esta 'casa' por una semana, pero, ¿dónde podremos aparcar? ¿Se permite pernoctar en cualquier lugar? ¿Y si buscas acampar? Antes de nada, me gustaría explicaros la diferencia entre pernoctar y acampar, ya que no es lo mismo y puede suponer una cuantiosa multa. En resumidas cuentas, se permite pernoctar -se refiere simplemente al hecho de dormir en el interior del vehículo- en casi cualquier lugar; pero acampar está prohibido, ya que implica desplegar en el exterior el equipamiento del vehículo, incluyendo el toldo, las mesas, sillas y todo otro tipo de mobiliario.

Ampliar Viajar en este tipo de vehículos te permite despertarse en lugares impresionantes P.F.

Por lo tanto, si lo que quieres es estar dentro del vehículo, cenar y acostarte, encontrarás multitud de áreas de autocaravanas en casi todas las localidades, ciudades e incluso pueblos. Más de los que te imaginas. La gran mayoría son gratis, con plazas de aparcamiento y llenado y vaciado de aguas. Las que no, en mejores condiciones, simplemente pagarás por vaciar o llenar el agua alrededor de 2 o 3 euros. Pero si lo que buscas es acampar, como bien hemos mencionado antes, necesitarás buscar un camping, ó un roadsurfer spots. Esto último es una acampada diferente, libre pero legal, que ofrece esta empresa. Simplemente reservas y te quedas en un viñedo, una granja, un bosque... En terrenos o casas que sus dueños han decidido ceder para que tengas una mayor privacidad que la de un camping, por ejemplo.

Ampliar Se puede pernoctar o acampar con este tipo de vehículos P.F.

En nuestro caso, como íbamos a estar viajando de un lugar a otro la gran mayoría del tiempo, y solo queríamos parar para comer o cenar, descansar y asearnos, hemos optado por la opción de las áreas, una magnífica solución y una grata sorpresa tenemos que añadir. Siempre hemos compartido la zona con muchas otras campers y autocaravanas, zonas limpias y silenciosas, muy cómodas y en las que hemos podido ir rellenando y vaciando las aguas, tanto grises como negras. Además, la privacidad es máxima al cerrar todas las persianas y encender las luces del interior. Y si tienes mucho calor, o incluso mientras estas cocinando, en lugar de la persiana, puedes accionar una red mosquitera. Añadir que, para ajustar el vehículo en terrenos irregulares, hay disponibles dos cuñas niveladoras.

Aunque fueron seis noches, solo nos hizo falta una para comprobar la comodidad que supone tener dónde cocinar, dónde asearte y una amplia y cómoda cama donde descansar tras un largo día. En la cocina te encontrarás una nevera bastante amplia con un pequeño congelador, dos fogones de gas, un fregadero, así como un gran espacio de almacenaje.

Ampliar La completa cocina de una furgoneta camper P.F.

Sin olvidarnos de la caja de cocina que incluye roadsurfer. Es decir, no tendrás que llevar nada contigo, lo tendrás todo. Ollas, sartén, máquina de café, platos, vasos, cubiertos... Todo lo hayamos podido necesitar esa semana, lo teníamos. Y utilizar la cocina ha sido muy sencillo. Solo tienes que activar la bombona de gas (escondida en la parte trasera del vehículo), abrir el pasador en el espacio de la cocina, y el mismo 'botón' del fogón activa el gas y enciende el fuego.

Ampliar La cocina incluye dos fogones P.F.

Ambos fogones son más que suficientes para hacer la comida, con potencia. Bien es cierto que lo que más anima a preparar es platos rápidos, fáciles y que no ensucien demasiado, sobre todo, porque en un vehículo como este, si el aceite, por ejemplo, empieza a saltar... no te gustará demasiado el resultado final. Aunque la mayoría de las ollas y sartén tienen tapa, algo que ofrece solución. De hecho, nosotros cocinamos bastante pasta, hicimos ensaladas y bocadillos, pero también freímos patatas y carnes.

Ampliar La nevera, con un pequeño congelador, es amplia y con varios compartimentos P.F.

Por lo tanto, tengo que subrayar que la cocina cumple a la perfección con lo que necesitas, resulta muy cómoda y es fácil de utilizar. Lo único, el fregadero, con regulación del grifo de cocina a la altura que necesites y por el que sale el agua con bastante presión y cantidad, es algo pequeño, por lo que deberás tener también cuidado de no salpicar demasiado.

Ampliar En una camper también se puede cocinar ricos platos P.F.

Y cambiando de tercio... ¡Llegó la hora de asearse y utilizar el baño! El espacio es más que suficiente para que una persona use el lavadero, el inodoro, y se prepare gracias a un gran espejo ubicado en la 'pared' derecha. También cuentas con varios compartimentos para guardar papel, toallas y demás elementos personales. En detalle, el inodoro es exactamente igual que el de cualquier baño, solo que cada vez que lo quieras usar, deberás mover una palanca para abrir, y luego cerrar, el hueco que va hacia el depósito (éste se llena de agua y un producto que te da roadsurfer para que todo se desintegre y luego puedas vaciar el tanque como si de una garrafa se tratara. Todo opaco y limpio). Por otro lado, el lavadero funciona exactamente igual que el fregadero, es pequeño, pero suficiente. El truco viene ahora, cuando queremos convertir el aseo en una ducha.

Ampliar Lavabo e inodoro P.F.

En primer lugar, el grifo se 'arranca' y se estira, o bien para sacarlo por la pequeña ventanilla detrás del lavadero para hacer una ducha exterior, ó hasta alcanzar lo que será el enganche de nuestra ducha. En este caso, uno de los compartimentos de esta furgoneta camper se esconde una mampara, la cual se debe enganchar en unos corchetes que se encuentran ubicados por el techo de este habitáculo y así poder separar lo que es el lavadero, inodoro, espejo y demás elementos del baño para crear la ducha. Tengo que decir que no es apto para personas que midan más de 1,80 metros ó claustrofóbicos, porque se quedará un espacio bastante reducido. No obstante, y a pesar de que el momento ducha me daba pavor, nos llevamos una grata sorpresa. El agua sale a muy buena temperatura, el chorro es abundante y, cuando se termina, solo necesitarás poner a secar la mampara y el suelo. El resto quedará limpio y perfecto como si no te hubieras duchado.

Ampliar Compartimentos del baño y anclajes para la ducha P.F.

Después de todo, solo hay que subrayar que, igual los dos primeros días o dos noches te sientas algo desorientado, no tengas claro dónde están las cosas, o todavía tengas que pensar cómo se activaban algunos elementos, o algo te falle. Pero no te preocupes, te harás rápidamente con todo y luego la mecánica será casi sin pensar y te sentirás como en una verdadera casa. Cuando ya lleves varios días, casi te costará volver a la realidad porque la libertad y comodidad que ofrece un vehículo como este es casi indescriptible. ¿El problema? Por llamarlo de alguna manera.. es que habría no es una furgoneta camper apta para cualquier bolsillo, porque si no, estoy segura de que todos querríamos una en nuestro garaje.

Ampliar Asientos delanteros, giratorios para acompañar la mesa central P.F.

De hecho, y no menos importante, otra de las grandes y maravillosas ventajas de este tipo de viajes y vehículos es que puedes comer, acostarte o amanecer en lugares impresionantes, con vistas que quizás de otra manera, no es que no sea fácil conseguir, pero estoy segura de que no será algo asequible. De esta forma, y con muy poco dinero, podrás acostarte enfrente de una plata, comer con vistas a un acantilado y el mar, así como dormirte y amanecer rodeada de verdes bosques sin ruido, por ejemplo. Algo importante llegado este punto, es destacar que la Fiat Ducato tiene asistente de aparcamiento (trasero) y cámara trasera, por lo que cualquier maniobra será muy sencilla de realizar y con total seguridad.

Ampliar Fiat Ducato de roadsurfer P.F.

Por último, varios detalles a tener en cuenta. Los kilómetros que puedes hacer con una roadsurfer son ilimitados, y puedes viajar por toda España; y también a Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Croacia, Italia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Lituania, Letonia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, República Eslovaca, Eslovenia, Suiza, Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Belarús, Moldavia, Macedonia, Montenegro y Serbia.

Más información







Además, cuando se te entrega la roadsurfer de vuelta, debe estar impecable, es decir, limpia y aspirada. Es decir, que después de tu viaje simplemente tienes que limpiar la roadsurfer y así no se te cargarán los costes de limpieza.