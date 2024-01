Descubre si sabes conducir con lluvia y reaccionar a un aquaplaning

Además de una peor adherencia, la lluvia empeora la visibilidad y pone a prueba elementos mecánicos de nuestro coche. Y no todo el mundo sabe cómo adaptar la conducción ante lluvia, algo primordial para un viaje lo más seguro posible, incluso superar el temido aquaplaning. Por ejemplo, y según recogen los expertos de Autocasión, enciende las luces de cruce en cuanto caigan las primeras gotas o incluso con un simple «calabobos» aunque sea durante el día. Sólo si la lluvia es torrencial, enciende los antiniebla también.

A veces tenemos manchas de grasa o aceitosas en el parabrisas, restos de excrementos de aves o insectos que no salen simplemente con la escobilla limpiaparabrisas. Esto hace que la escobilla en vez de secar el cristal lo embadurne. Un cristal limpio hace que sea más fácil el difícil trabajo de los limpiaparabrisas.

Limpia y desengrasa los cristales desde el interior. Muchas veces nos olvidamos de limpiar la cara interior de los cristales del coche y esto hace que se forme una capa sobre ellos que reduce muchísimo la visibilidad y que se empañen más fácilmente, especialmente si somos fumadores. Mantén bien limpio el interior de los cristales del coche. También unas escobillas resecas del sol del verano, con grietas o desprendidas no sirven de nada más que para rayar el parabrisas y tener que cambiarlo. Aquí tienes un vídeo donde te mostramos lo fácil que es cambiar las escobillas y la diferencia de visibilidad entre una en mal estado y una nueva.

Asimismo, con la carretera húmeda o mojada reduce la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y evita distracciones. El agua sobre el asfalto reduce la adherencia del neumático y esto se traduce en que deja de hacer bien tres cosas: frena peor, tracciona peor y gira peor. Debemos tener en cuenta estas tres cosas porque necesitan que tomemos una serie de precauciones para reducir sus consecuencias y el riesgo de tener un accidente. Por favor, borra de tu mente la frase «la lluvia provoca accidentes», no es la lluvia la que los provoca sino nosotros no adaptándonos las nuevas condiciones de la carretera. Ella no te saca de la carretera, lo haces tú al superar los límites de adherencia.

Incluso los neumáticos, además de que tengan un dibujo con la profundidad mayor que la mínima legal, con lluvia es importantísimo que las presiones sean las correctas. Comprueba la presión de las ruedas cuando llueve. Reduce la velocidad: como el coche frena peor y se sujeta peor en las curvas, mejor será que vayamos más despacio.

Menos brusquedad con el cambio y el acelerador: la menor adherencia hace que el neumático no sea capaz de transmitir mucha potencia al suelo. Si somos bruscos en las arrancadas, al acelerar o con los cambios de marcha haremos patinar las ruedas.

Algo muy curioso a tener en cuenta es tomar precaución al circular en parkings los días de lluvia. Y es que aunque en ellos no llueve, se mojan debido al tráfico de los coches con las ruedas mojadas y posibles condensaciones y fugas de tuberías en su interior. El pavimento de la mayoría de los parkings es de material resinoso con muy poca adherencia y, en cuanto se humedece, es casi como hielo.