Defectos en el sistema de frenado que suponen una factura de casi 400 euros

La detección de unas fuerzas de frenado en el tren delantero por debajo del rango establecido o el hallazgo mediante la inspección visual de un desgaste anómalo o incorrecta fijación de las pastillas de frenado en un vehículo puede requerir, únicamente, la sustitución de las mismas.

Sin embargo, un desgaste excesivo de las pastillas de frenado aplicado durante un periodo largo de tiempo puede llegar a dañar los discos. Esto puede suponer que, en lugar de una simple sustitución, se necesite, con el paso del tiempo, el cambio de pastillas y discos de freno. El coste de la sustitución de los discos y pastillas (386 euros) es 3 veces mayor que la sustitución de únicamente las pastillas (130 euros).

«Estos datos nos muestran, una vez más, como la ITV no sólo salva vidas, sino que permite ahorrar en costes a los conductores. La inspección técnica que se realiza por los centros de ITV ayuda a detectar esas pequeñas averías que de otra manera podrían pasar desapercibidas para los propietarios de los vehículos; quienes sólo se percatarían de ellas cuando fuesen un problema mayor y su reparación fuera bastante más costosa», asegura Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Y es que pasar la Inspección Técnica de Vehículos no solo es una obligación para poder circular, sino que también es una acción de carácter preventivo. La ITV evita que circulen vehículos que no cumplen los estándares de seguridad y permite detectar una avería o un incorrecto funcionamiento de algún sistema que, de no ser solventado, puede conllevar un problema de mayores dimensiones.