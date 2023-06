Qué debe hacer un taller para poder reparar coches eléctricos

Canal Motor Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El mercado del coche eléctrico es cada vez mayor. Pero adaptar un taller para la esta nueva realidad no es una tarea fácil. «Para muchos suena a futuro lejano, pero no es así. No nos podemos olvidar de las ventas de vehículos híbridos, que han aumentado en datos muy significativos. El futuro está ya aquí«, advierte Ernest Alsina, experto de talleres AD. »Debemos estar preparados«, añade. Así, advierte de tres puntos fundamentales para poder adaptar el taller a este tipo de vehículos.

En primera lugar, se debe habilitar un espacio eléctrico donde se pueda acordonar la zona y señalizarla como espacio de alta tensión. También, que el mecánico disponga del equipamiento adecuado, los 'epis'. En segundo lugar, Alsina recomienda disponer de un punto de recarga en el taller. Ya sea de carga rápida o tenerlo. «Lo importante es tenerlo. Te puedes convertir en un punto de recarga oficial», aconseja.





Por ultimo, la formación especializada es el tercer aspecto a tener en cuenta. «Es de vital importancia que tanto el propietario como los mecánicos se adapten a las nuevas tendencias. No solo debemos adaptar el espacio, sino que debemos realizar formaciones, ya sean básicas o técnicas en electrificación. Solo así nos adaptaremos a los nuevos tiempos y estaremos preparados para la llegada de la electrificación», concluye.