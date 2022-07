No llevar este elemento en la bicicleta supone una grave sanción Existen ciertos elementos que deben llevar siempre, ya sea de día o de noche: un timbre, una luz de posición blanca en la parte delantera, así como una roja y un catadióptrico no triangular del mismo color en la trasera

¿Sabías que, si tu bicicleta no tiene timbre, te pueden multar con hasta 200 euros? Pues así es. Según el Reglamento General de Vehículos (RGV), en su artículo 22 especifica que: «los ciclos y bicicletas deberán disponer de un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél». Fíjate bien porque incluso especifica que está prohibido cualquier otro tipo de aviso sonoro. Ni campanas, ni sirenas… tiene que ser un timbre.

En efecto, a diferencia del alumbrado, que sólo nos pueden multar si no lo tenemos cuando las condiciones de visibilidad están reducidas (en túneles, por la noche, en el ocaso, niebla, etc.), el timbre es un elemento imprescindible para que la bicicleta cumpla la normativa vigente. Si no tienes un timbre en la tuya, te pueden multar.

¿ Sabías que el timbre es obligatorio en la #bici ? ¿ Y que debes señalizar tus maniobras como el resto de vehículos? Aquí tienes 17 consejos para circular seguro en #bici por ciudad ▶️ https://t.co/Hd8FR7Wyu1pic.twitter.com/TajtLl0Xkh — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 29, 2018

Ante esto, el mismo artículo 22 del RGV establece cuál es el alumbrado que deben equipar las bicicletas cuando circulen en condiciones de baja visibilidad: en túneles, al alba y al ocaso, por la noche, con lluvia, niebla, etc. Según dicho artículo 22, en el apartado 4: «Las bicicletas, para circular de noche por tramos de vías señalizados con la señal de 'túnel' o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los siguientes dispositivos: Luz de posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de: catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales»

Así, en bicicleta es tan importante ver como ser visto. Cuando se circula de noche, por pasos inferiores o túneles puede ser peligroso. La DGT dice que hay que colocar una luz de posición blanca en la parte delantera de la bicicleta. En la parte trasera una luz de posición roja y un catadióptrico no triangular del mismo color.

Asimismo, cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los ciclistas deben llevar una prenda reflectante si circulan por vías interurbanas. Es decir, podría valer el chaleco. Además, recomienda que siempre, a cualquier hora y en cualquier vía, lleven vestimentas reflectantes que le hagan más visible.