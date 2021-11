¿A cuántas personas afecta el ruido de un solo vehículo?

Tras la reciente cimbre del clima y con los planes de la UE de descarbonización sobre la mesa de los principales constructores de vehículos, la contaminación es una materia sobre la que cada vez existe más concienciación.

Pero por contaminación no deberíamos de entender únicamente las sustancias que emanan de los tubos de escape de los coches o de mas fábricas que los producen. Una parte importante de la sociedad, especialmente en las grandes ciudades, se ve afectada por la contaminación acústica. Según un informe de Transport & Environment cerca de la mitad de los europeos están expuestos regularmente a niveles de ruido del tráfico que son potencialmente peligrosos para la salud. El ruido del transporte ferroviario y por carretera está relacionad o con 50.000 ataques cardíacos mortales cada año y 200.000 casos de enfermedades cardiovasculares en la UE.

El umbral de la Organización Mundial de la Salud para «molestias graves» y la aparición de efectos negativos para la salud a causa del ruido ambiental es de 55 decibelios. El estudio encontró que alrededor de 210 millones de ciudadanos de la Unión Europea están expuestos regularmente a 55 decibelios o más de ruido de la carretera y 35 millones al mismo nivel de ruido ferroviario.

El estudio estima que los costes totales para la sociedad, incluidos los costes de los servicios sanitarios, de la contaminación acústica del tráfico son de al menos 40 000 millones de euros al año.

El Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada de la UPM ha desarrollado un método que permite cuantificar la huella acústica generada por un vehículo, y determinar el número de residentes expuestos a dicho contaminante.

Mediante el posicionamiento GPS, el sistema es capaz de realizar un seguimiento del vehículo, y determinar su ruta, velocidad y aceleración. Con estos datos, y en función del tipo de vehículo y del tipo de asfalto por el que se circula, obtendremos las emisiones acústicas que genera el vehículo. Al añadir información referente a la ubicación de edificios, pantallas acústicas, y otros elementos que afecten a la propagación del sonido, se puede determinar cuál es el nivel sonoro incidente en la fachada de los edificios, y con ello, el número de personas que quedan expuestas al ruido generado por dicho vehículo.

Con esta herramienta se habilitan nuevas posibilidades de gestión del ruido de tráfico, ya que la huella estará determinada, no solamente por el tipo de vehículo, sino por el uso que se hace del mismo (el tiempo y modo de conducción), así como el recorrido seleccionado, los usos del suelo que se atraviesan y el número de personas potencialmente afectadas.

La herramienta ha sido concebida para su implantación en las denominadas Zonas de Bajas Emisiones, donde conocer la huella acústica de los vehículos y el coste asociado, permitirá a las administraciones incorporar cuotas de ruido u otros mecanismos de gestión, fomentando conductas proambientales y desincentivando los usos más contaminantes.

También posibilita que los diferentes tipos de usuarios (empresas de reparto, empresas de transporte, vehículos privados) planificar su rutas sin olvidarse de los criterios acústicos.

En la actualidad únicamente se aplican tasas impositivas para internalizar los costes por contaminación acústica al ferrocarril, a las aeronaves y al transporte pesado por carretera, aplicándose a éste último de forma muy limitada y contenida, y únicamente en algunos países de la UE. En general, la distribución de los costes se realiza sin discriminar el tiempo de uso de la infraestructura, ni la zona por la que se transita de forma detallada, no se tiene en cuenta la población expuesta, ni tampoco la especificidad de las emisiones acústicas en función de la velocidad de circulación, forma de conducción, categoría del vehículo, etc. Por lo tanto, el método desarrollado por la UPM ofrece un importante avance hacia una distribución más equitativa y diferenciada, tanto en la identificación de los costes por emisión de ruido, como en la responsabilidad de la aportación de los niveles de inmisión sonora producidos por cada vehículo, de forma individual.

Según Nina Renshaw, responsable de políticas de ruido en T&E, «la falta de una regulación decente combinada con un mayor tráfico y una tendencia hacia vehículos más grandes, más potentes y ruidosos está demostrando ser, literalmente, una combinación letal para los europeos«. A diferencia de la contaminación del aire, que la mayoría de las principales ciudades europeas están comenzando a abordar, el ruido se ha ignorado durante décadas, ya que »el problema ha empeorado y los impactos negativos en la sociedad han aumentado», dijo Renshaw.

Los resultados de esta investigación han sido publicados en Estimation of the noise emissions generated by a single vehicle while driving, en la revista Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021.