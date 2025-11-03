Crash tests en vivo revelan el futuro de la seguridad vial

J. Bacorelle Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:48 Comenta Compartir

El Congreso de Investigación de Accidentes de Tráfico, organizado conjuntamente por CESVIMAP y EVU-España, ha puesto en marcha su programa con dos demostraciones de crash tests en vivo que subrayan el papel crucial de la tecnología en la reconstrucción de siniestros viales.

En la primera prueba de colisión por alcance, un vehículo eléctrico impactó contra un coche convencional. La diferencia clave en la investigación se centró en el vehículo eléctrico, equipado con el sistema EDR (Event Data Recorder), conocido como la «caja negra».

Este sistema permitió extraer datos precisos sobre los segundos previos y posteriores al impacto, incluyendo la velocidad, la acción del conductor (frenado, maniobra evasiva) o si pudo haber sufrido una indisposición. La falta de EDR en el vehículo convencional evidenció las limitaciones de la investigación sin esta tecnología, permitiendo establecer una comparativa directa.

La caja negra , un dispositivo que siempre se ha asociado a los aviones, también formará parte de los sistemas de asistencia electrónica de los automóviles para mejorar la seguridad vial, según señala la Dirección General de Tráfico (DGT). La caja negra o EDR (Event Data Recorder) graba todos los datos durante los 30 segundos previos al siniestro y los 5 posteriores. Así, se puede saber la velocidad, el comportamiento del vehículo, el estado de los sistemas de seguridad, la ubicación, los movimientos de la dirección, la aceleración y la desaceleración. De esta manera, los agentes de tráfico solo tendrán que conectar la caja negra a un ordenador para obtener todos los datos.

El segundo crash test se enfocó en la seguridad de los usuarios de dos ruedas, enfrentando a una motocicleta con un motorista equipado con chaleco airbag contra un vehículo, en una colaboración con Aspar Air. Esta simulación destacó el compromiso de CESVIMAP y MAPFRE con la seguridad vial, mostrando cómo los sistemas de seguridad pasiva, como el chaleco airbag, pueden reducir significativamente la gravedad de las lesiones.

Durante el congreso se realizaron pruebas con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Estas demostraciones mostraron cómo la tecnología no solo puede prevenir accidentes, sino también modificar la interpretación de un siniestro.

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, más conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), son un conjunto de innovadoras soluciones tecnológicas que se integran en los vehículos para mejorar la seguridad tanto de conductor y pasajeros como de otros ocupantes de la vía, incluidos peatones y ciclistas.

Su objetivo es reducir de manera significativa las muertes y lesiones graves en las carreteras de la Unión Europea mediante la introducción de tecnologías de seguridad de vanguardia como un equipamiento normalizado de los vehículos.

En los siguientes vídeos la DGT nos explica cómo funcionan algunos de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) que ya están incorporados en los nuevos vehículos y que se irán incrementando de forma paulatina.

Ampliar ISA (Asistente inteligente de velocidad) Ayuda a conocer y respetar el límite de velocidad

Ayuda a conocer y respetar el límite de velocidad, interviniendo en el sistema de transmisión para adaptar la velocidad del vehículo a la señalización de la vía por la que se circula.

Ampliar REV (Detector de marcha atrás) No modifica la dirección ni interviene en la frenada

Advierte de la presencia de personas u objetos detrás del vehículo cuando se circula marcha atrás. No modifica la dirección ni interviene en la frenada, sino que emite una alerta luminosa o sonora.

Ampliar BSM (Sistema de monitorización de ángulos muertos) Para evitar colisiones

Previene una posible colisión con un peatón o un vehículo en un ángulo muerto de visión del conductor mediante avisos ópticos y acústicos, pudiendo llegar a actuar sobre la dirección o incluso detener el vehículo en caso de riesgo de atropello o colisión.

Ampliar FCW + P + C (Aviso de colisión frontal con detección de peatones y ciclistas) Detecta usuarios vulnerables

Monitoriza el estado de la carretera y el entorno cercano para enviar una alerta visual y sonora ante una colisión inminente con un peatón o ciclista. Se conoce también como «Advertencia de colisión con peatones y ciclistas (VIS-DET)»

Ampliar LDW (Sistema de advertencia de abandono de carril) Para quienes ni utilizan los intermintentes

Controla la posición del vehículo en el carril, notificando al conductor si detecta que lo ha abandonado involuntariamente sin haber utilizado antes el intermitente.

Ampliar AEB (Frenado de emergencia urbano e interurbano) Muy útil para circular en ciudad

En caso de distracción del conductor y riesgo de colisión por alcance, el sistema es capaz de identificar un peligro inminente y comportarse de dos formas: Avisando al conductor (normalmente mediante una señal acústica) de que hay riesgo de colisión. Y si el conductor hace caso omiso a dicha advertencia, el sistema AEB toma el control del vehículo para detenerlo realizando una frenada de emergencia.

TSR (Reconocimiento de señales de tráfico) Muestra las señanes en la pantalla

Reconoce las principales señales que afectan a la conducción, mostrándolas en el cuadro de instrumentos y advirtiendo de posibles situaciones de peligro. Los sistemas activos llegan a actuar sobre los frenos si detectan la posibilidad de un accidente.

Ampliar RCTA (Alerta de tráfico cruzado) Para cuando salimos de una plaza de aparcamiento con poca visibilidad

El sistema supervisa el tráfico trasero en sentido transversal al salir marcha atrás de un hueco de aparcamiento en batería. Si detecta un vehículo aproximándose y el tiempo estimado de colisión entre ambos es de 2 a 3,5 segundos en base al cálculo de la distancia relativa/velocidad relativa, emite un aviso sonoro y/o visual en la pantalla multifunción del vehículo o en los propios espejos retrovisores exteriores. Algunos fabricantes han habilitado en sus modelos la intervención en los frenos con la máxima fuerza en caso de colisión inminente si el conductor no reacciona ante el aviso y siempre que se circule a una velocidad inferior a 15 km/h.

Ampliar DDR (Sistema de advertencia de somnolencia y distracción) Sensores detectan el movimiento de nuestos ojos

Este sistema avisa al conductor en situaciones en las que pierda la concentración al volante, ya sea por fatiga, sueño u otras causas. Alerta al conductor con un mensaje de texto, con una imagen de una taza humeante en el salpicadero e incluso con vibraciones en el volante. El objetivo es que detenga el vehículo hasta que se encuentre en condiciones óptimas para continuar la marcha.

Ampliar LKA (Sistema avanzado de mantenimiento de carril) Un avance hacia la conducción 100% autónoma

Examina las líneas de separación de carriles para monitorizar la posición con respecto a los límites del carril o de la carretera. Cuando el vehículo abandona, o está a punto de abandonar, el carril y existe un riesgo, actúa suavemente sobre la dirección para volver a centrarlo en su posición.

Ampliar AEB + P + C (Sistema de frenada autónoma de emergencia con detección de peatones y ciclistas) Detecta peatones y ciclistas

También conocido como «Sistema avanzado de frenado de emergencia ante peatones y ciclistas (AEB-PCD)», detecta automáticamente una situación de emergencia ante peatones y ciclistas, activando el sistema de frenado para desacelerar el vehículo a fin de evitar o mitigar la colisión.

Ampliar ESS (Sistema de frenado de emergencia) Para mantener la distancia de seguridad y evitar colisiones por alcance

Denominado también como «Aviso de frenada de emergencia (EBD)», esta solución ayuda a los conductores a detectar cuándo el vehículo que circula por delante está realizando una frenada de emergencia, impidiendo o reduciendo el efecto de las colisiones por alcance trasero ante frenadas intempestivas. El aviso consiste en un rápido parpadeo de las luces de freno cuando este se aplica de manera potente y rápida.

El análisis de los ADAS permitió responder a preguntas cruciales para la reconstrucción, tales como si el coche frenó automáticamente o cuánto se redujo el tiempo de reacción. El director general de CESVIMAP, José María Cancer, enfatizó la importancia de estos avances para mejorar la seguridad vial y aportar objetividad a la reconstrucción de accidentes.