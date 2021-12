Coto al infractor: el absentismo en la ITV se dispara hasta el 40%

Según los datos de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio de Industria, durante el año 2020 el absentismo en la ITV alcanzó el 32%, pues de los 28,6 millones de vehículos que debían realizar la inspección técnica únicamente 19,6 millones lo hicieron. Una cifra que se estima que en este 2021 ha superado el 40%, lo que quiere decir que hoy en día 4 de cada 10 vehículos con obligación de realizar la inspección se encuentran sin la ITV al día.

Este absentismo ha evolucionado de forma importante desde el año 2017, cuando el porcentaje de vehículos que no acudían a la cita con la inspección técnica rondaba el 26%, según los datos que barajan desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

Se trata de unas cifras que el director Gerente de esta entidad, Guillermo Magaz considera «muy preocupantes, ya que estos vehículos que no tienen la ITV vigente representan un factor de riesgo ya no solo para el conductor y sus acompañantes sino también para el resto de usuarios de las vías públicas, lo que hace necesario tomar medidas urgentes al respecto».

Para luchar contra esta situación la Asociación propone una serie de medidas legislativas. En primer lugar consideran que desde las administraciones locales se podrían utilizar las cámaras ya existentes para detectar el acceso de vehículos a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de las ciudades para detectar los vehículos con la ITV caducada.

Un proyecto pionero para medir emisiones Si hasta ahora las inspecciones técnicas detectaban las anomalías en las emisiones de CO, las ITV han puesto en marcha ya un proyecto pionero mediante el cual, a falta de un proceso legislativo, ya se pueden detectar los vehículos más contaminantes por sus emisiones de NOx e incluso de nanopartículas. Este sistema permitirá además analizar el porcentaje en el que los vehículos híbridos circulan en modo eléctrico. Unos datos que las ITV trasladarán a la Comisión Europea para que este organismo estudie la futura regulación y establezca los criterios para otorgar los distintivos medioambientales de acuerdo a datos reales de contaminación.

Una segunda medida sería la de comprobar la vigencia de l ITV a la hora de asegurar un vehículo. «En las estaciones de ITV lo primero que hacemos es comprobar que el vehículo que llega a someterse a la inspección tiene el seguro en vigor. Pero esto no sucede al revés».

Según los datos de AECA-ITV, son unos seis millones de vehículos los que circulan sin haber superado la ITV, mientras que los automóviles que circulan sin seguro son unos dos millones y medio, una cifra muy inferior. «Comprobar que el coche ha superado la ITV para poder asegurarlo podría reducir drásticamente la cifra», asegura Magaz, quien además advierte que «lo que no saben muchos conductores es que aunque tengan el vehículo asegurado, si este no ha superado la ITV, hace que pierda sus coberturas, así que casi es como si no estuviera asegurado». Por eso desde desde AECA-ITV solicitan que en cada contratación, renovación o subrogación del seguro se compruebe que la ITV se encuentra vigente y que se realice una labor de información hacia los titulares de los vehículos, indicándoles, de forma expresa, la obligatoriedad de tener la ITV vigente y las consecuencias del incumplimiento de esta obligación, como la no cobertura del siniestro por la entidad aseguradora, y las correspondientes sanciones por incumplimiento de la normativa aplicable.

Por ejemplo, si tenemos un accidente en el que el culpable es otro vehículo pero nosotros no hemos superado la ITV, tenemos derecho a recibir una indemnización por los daños personales, materiales y patrimoniales derivados del accidente. Sin embargo, si la Policía acude al accidente a levantar un atestado, podrán darse cuenta de la situación irregular del vehículo e imponer la correspondiente multa.

Si además somos los causantes del accidente y en el contrato se excluyen los casos en los que el vehículo tenga una situación administrativa irregular la compañía podría repercutirle la indemnización a los perjudicados al tomador de la póliza.

«Paradójicamente la multa por circular sin la ITV vigente es de 200 euros, mientras que por circular sin seguro la sanción puede ascender de 300 a 3.000 euros, cuando realmente la ITV sirve para verificar que el vehículo está en condiciones para circular, tanto desde el punto de vista de la seguriad como por sus emisiones», explica a ABC Guillermo Magaz.

Todo esto se complementaría con acciones formativas a través de los cursos de seguridad vial impartidos por la DGT, la Guardia Civil, las Policías locales y nacionales, y las fundaciones y asociaciones en los centros educativos y en la formación de nuevos conductores, así como en los cursos de seguridad laboral de los sectores implicados, con el objetivo de resaltar el valor real de la ITV para la sociedad como herramienta para salvar vidas y proteger el medio ambiente. «En ocasiones nos llegan profesionales del transporte con vehículos que en vez de estar circulando deberían estar en un desguace. Y lo curioso es que son vehículos de empresa, por lo que el conductor se puede estar jugando la vida por el mero hecho de trabajar. Es como si a un empleado de la construcción lo mandas a trabajar en un andamio con un arnés de seguridad que está roto. Por eso es importante concienciar entre este colectivo de trabajadores y epresas dedicadas al transporte».

Ante la polémica reciente acerca de si un coche estacionado debe de haber superado la inspección técnica o no, desde AECA-ITV explican que además de contar con una ITV en vigor todos los coches en circulación, también están obligados los vehículos estacionados, ya que según los artículos 10.1 del Reglamento General de Vehículos, y 4 del Real Decreto 920/2017, «los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las estaciones de ITV autorizadas, en los casos y con la periodicidad y requisitos establecidos reglamentariamente».

A este respecto Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV. explica que «el hecho de que esté estacionado no le hace perder la condición de estar matriculado, de tal forma que se trata de un vehículo en disposición de circular y conforme lo dispuesto en la normativa aplicable tiene la obligación de someterse a la preceptiva ITV. La única forma de no cumplir con esta obligación es dando de baja el vehículo en la Dirección General de Tráfico y retirándolo de la vía pública».

El motivo es que «aún estando aparcado, existen riesgos potenciales a cubrir tanto desde el punto de vista de la ITV como del seguro, como pueden ser pérdidas de aceite en el vehículo o fallos en los frenos que pueden provocar daños personales y materiales al resto de ciudadanos y vehículos de la vía».