Cómo hay que colocar el equipaje en una moto

Otoño es el momento favorito de muchos moteros para organizar una ruta en moto, sin el calor sofocante del verano, ni las inclemencias climatológicas del invierno. Pero antes de preparar una escapada debemos tener claro cuáles son los accesorios de carga más recomendables. En un principio, AMV recomienda más los baúles traseros y las maletas laterales rígidas, ya que son bastante resistentes a cualquier golpe y además soportan mejor el mal tiempo, en otoño podemos encontrarnos más fácilmente con lluvia y para eso son ideales. Además, en el mercado también podemos encontrar bolsas blandas, una alternativa a los accesorios de carga rígidos, entre ellos los más demandados son las alforjas laterales, bolsas sobredepósito, bolsas de sillín, bolsas de túnel para scooter... Por último y pensadas más para los que tienen motos clásicas, históricas o de estilo custom, los fabricantes de equipamiento ofrecen baúles y alforjas de cuero. Y también otros accesorios de piel como rulos, bolsas o corbatas para el depósito que facilitan transportar objetos personales.

Una vez que tenemos nuestro accesorio de carga toca preparar y elegir el equipaje a llevar, algo que no es lo más complicado en una escapada, pero colocarlo y asegurarlo adecuadamente en la moto es algo que trae de cabeza a muchos moteros.

1. Sujetar el accesorio de carga bien a la moto: Para que los accesorios de carga no influyan en la conducción de nuestra moto, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que quedan bien sujetos al vehículo, ya que si se desprenden en marcha no solo afectarán al comportamiento de la moto, si no que, si caen a la carretera, supondrán un peligro para el resto de los conductores pudiendo provocar un accidente de tráfico en ambos casos.

2. Controlar el peso: Una vez que tengamos bien sujetos los accesorios de cargar, deberemos saber cuánto peso puede soportar nuestra moto con conductor, acompañante y carga. Para ello lo mejor es consultar la ficha técnica de nuestra moto, allí aparecen unos dígitos con la capacidad máxima que podemos transportar su vehículo, MMA (Masa Máxima Autorizada), y el peso del vehículo en vacío, conocido como TARA. La diferencia entre ambos pesos es la cantidad de carga útil que podemos transportar. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la TARA reflejada en la Ficha de Inspección Técnica es el peso del vehículo totalmente en vacío, sin gasolina, ni aceite, ni, por supuesto, conductor. Por otro lado, hay que recordar que la capacidad de carga de los accesorios de viaje es limitada, además, con el fin de no comprometer la estabilidad de la moto o provocar daños en el vehículo, es imprescindible que las maletas o alforjas laterales tengan un peso similar.

3. Cargar lo imprescindible y protegerlo bien: Es muy importante no volvernos locos a la hora de 'hacer nuestra maleta', en el caso de la ropa es conveniente haber visto antes qué tiempo nos va a hacer para seleccionar solo lo imprescindible y doblarla de tal forma que ocupe el menor espacio posible. Los fabricantes comercializan bolsas totalmente impermeables para colocar dentro de los accesorios de carga y de esta manera vayan bien protegidos y evitemos que se mojen en caso de que tengamos una filtración de agua. Si no las utilizamos, es muy recomendable guardar los objetos más delicados en bolsas de plástico.

4. Organizar bien nuestras pertenencias: A la hora de empezar a cargar nuestras pertenencias, y especialmente si vamos a hacer un viaje largo, deberemos colocar lo que no vayamos a utilizar durante el viaje en el fondo de los accesorios de carga. Y situar las cosas que podamos necesitar durante el trayecto más a mano, eso sí, siempre hay que verificar que el equipaje se encuentra bien sujeto dentro de los accesorios de carga. Si viajamos con una bolsa sobredepósito, hay que intentar poner en ella los objetos más pesados y guardar los más ligeros en el baúl trasero o en la bolsa para el sillín. De esta forma repartiremos el peso mejor y el comportamiento de la moto no se verá afectado. Por cierto, la bolsa sobredepósito, tiene que estar colocada de tal forma que no afecte al manejo de la moto ni impida visualizar la instrumentación.

5. Ojo al sobrepeso: Es muy importante saber que el sobrepeso puede afectar al centro de gravedad de la moto, las suspensiones, el ángulo de giro, la distancia de frenado o la proyección de la luz. En el caso de esta última, podría incluso llegar a provocar deslumbramientos a otros conductores.

6. No sobrepasar los límites: Para conducir con seguridad y que los accesorios de carga no sean peligrosos, es fundamental no sobrepasar los límites de anchura permitidos para cargar la moto según el Reglamento General de Circulación. En concreto, en los vehículos de anchura inferior a un metro, la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. Y tampoco podrá sobresalir por la extremidad anterior. Ni más de 0,25 metros por la posterior.

7. Comprobar los neumáticos y recorrer unos kilómetros a modo de prueba: Una vez que hayamos llevado a cabo todos estos consejos y que nuestra moto ya esté cargada y lista para el viaje, antes de ponernos en marcha deberemos revisar la presión de los neumáticos. Lo mejor es acercarnos a una estación de servicio y comprobar que es la adecuada para el peso que hayamos colocado en ella. Y antes de ponernos definitivamente en marcha, es mejor no precipitarnos y recorrer unos kilómetros no muy lejos de nuestra casa verificando que todo está en orden y que no es necesario realizar ninguna modificación en la carga o ajustar las suspensiones. Hay que tener en cuenta que con una moto muy cargada e l comportamiento de la moto será menos estable, se incrementará la distancia de frenada, disminuirá la adherencia en curvas, la maniobra de adelantamiento será menos segura y se provocarán deslumbramientos a otros conductores.