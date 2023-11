El coche de Niko Shera: «Primero es la estética, visualmente me tiene que llamar la atención»

Nikolov Sherazadishvili, más conocido como Niko Shera, es deportista de élite, uno de mejores judocas de Europa, medalla de plata en el Campeonato del Mundo Sub21 en 2014 y 2015, medalla de oro en el Campeonato del Mundo Absoluto en 2018, actualmente número 1 en el Ranking Mundial, Ranking Olímpico por tercer año consecutivo y Bicampeón del Campeonato del mundo. A sus 27 años, aunque no se considera un apasionado de los coches, reconoce a este diario que "sí me gustan los coches cómodos y bonitos por fuera".

El judoca español se sacó el carnet de conducir con 20 años, "un poco tarde, pero por las competiciones y los viajes lo aplazaba y aplazaba", detalla; y recuerda que aprobó a la primera "bien con cero fallos". Su primer coche fue un Jeep, un modelo con el que condujo por primera vez, en un viaje largo, a Casteldefels.

En la actualidad conduce un Toyota RAV4 Electric Hybrid, un modelo del que destaca "muchas cosas". En concreto, "la comodidad y que va muy suave, por dentro con una pantalla bastante grande para ver bien cámara de marcha atrás y GPS; y por lo último, sus buenos altavoces para escuchar buena musiquita", detalla.

Niko Shera en su RAV4 Electric Hybrid Toyota

Por todo esto, el bicampeón reconoce que su coche "ha mejorado las expectativas" sobre lo que pensaba antes de adquirirlo. De hecho, es de los que a la hora de elegir un coche, "para mí lo primero es la estética, visualmente me tiene que llamar la atención; y luego mecánica y las emisiones por igual", añade.

Ampliar Características del RAV4 Electric Hybrid Ampliar Niko Shera junto a su RAV4 Electric Hybrid Toyota Motor : 218CV Consumo medio : 5,7 l/100km Medidas (largo/ancho/alto, en metros) : 4,6/1,63/1,69 Maletero : 580 litros, hasta 733 Velocidad máxima : 180km/h Aceleración : de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos Precio : desde 45.650 euros

En su garaje guarda solamente un coche y una bicicleta, ya que subraya que "mejor la moto todavía no".

Asimismo, Shera, dependiendo de si es un viaje largo, o no, el que tiene por delante, prefiere ir como pasajero. Es más, reconoce ser "confiado, me quedo dormido con facilidad", no es de los que se pasa el día avisando de los peligros, por ejemplo.