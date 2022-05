El coche de Eugenia Silva: «Combina perfectamente con mi personalidad y mi estilo de vida»

"El Alfa Romeo Stelvio es un automóvil que combina perfectamente con mi personalidad y mi estilo de vida", detalla la top-model y empresaria Eugenia Silva, que conduce un Alfa Romeo Stelvio. Este modelo ofrece un diseño italiano inconfundible y que lleva el estilo y el carácter deportivo que definen a Alfa Romeo al universo de los SUV, aportando elegancia, sensualidad y dinamismo a un segmento en el que abundan modelos de estética sobria y espartana.

"Es confortable tanto para moverme por la ciudad como para viajes y escapadas de fin de semana. Siempre me ha encantado la elegancia italiana y su diseño y estilo interior y exterior está lleno de pequeños detalles que me recuerdan a los grandes diseñadores milaneses. No se parece a ningún otro modelo", subraya Silva.

Y es que la elegancia italiana en estado puro reina en el interior, con acabados de alta calidad que conjugan lo mejor de la sprezzatura de los stilisti milaneses con el máximo nivel de confort y seguridad. Un cuidado por los detalles que se percibe en elementos como el volante de cuero térmico multifunción con levas de aluminio o los asientos deportivos de piel en diferentes colores.

"Además, su tecnología es intuitiva y fácil de utilizar lo que permite sacar el máximo partido a sus prestaciones con total seguridad”, concluye la modelo.

En el apartado mecánico, la exclusiva suspensión Alfa Link y el cambio automático de 8 velocidades ZF aseguran confort, fluidez, eficiencia y un comportamiento en carretera al mejor nivel. Bajo el capó, el Alfa Romeo Stelvio cuenta con una amplia gama de motores de altas prestaciones, entre los que destaca el 2.9 V6 biturbo de la versión Quadrifoglio, con unos 510 CV dignos de un superdeportivo.