El coche de Albert Costa: «Estoy preparado para luchar por victorias este año»

El español Albert Costa vuelve a formar parte de la alineación de pilotos oficial de Lamborghini en 2022. Este será su tercer año consecutivo como parte de la Squadra Corse, lo que le permitirá luchar por victorias al volante del Lamborghini Huracán GT3 EVO en el GT World Challenge Europe - Endurance Cup y en el ADAC GT Masters.

El deporte de motor forma parte del ADN de Lamborghini, pues representa la unión de los valores de la marca desde su fundación en 1963, tales como la innovación, deportividad y el diseño. Las actividades deportivas oficiales del fabricante se encuentran bajo el paraguas de Lamborghini Squadra Corse, su departamento de competición.

«Estoy muy contento por volver a formar parte de la familia Lamborghini Squadra Corse en 2022», explica Costa. «En Lamborghini me siento como en casa; conducir un coche como el Lamborghini Huracán GT3 EVO y representar a la marca en el mundo es un auténtico orgullo. Tengo muy buena relación con el resto de pilotos y con nuestro jefe, Giorgio Sanna, que al haber sido piloto nos entiende perfectamente y sabe cómo ayudarnos a sacar el mejor rendimiento en cada momento. Todo ello es crucial para lograr los mejores resultados», añade.

Costa ya sabe lo que es triunfar al volante de un Lamborghini. En 2019, en el Circuito de Monza, se proclamó campeón del International GT Open con el italiano Giacomo Altoè como compañero. Desde entonces, ha sumado importantes podios y victorias a su palmarés, en circuitos como Zandvoort, Barcelona, Magny Cours, Valencia, Lausitzring…

«Cuando me preguntan que a qué me dedico, todavía se me hace extraño decir 'Soy Albert Costa, piloto oficial de Lamborghini'. Creo que todavía no me lo creo del todo. A lo largo de mi carrera deportiva he formado parte de muchos proyectos, pero nunca me he sentido tan bien como ahora. Estoy en mi mejor momento como piloto, preparado para luchar por victorias este año», explica el piloto barcelonés de 31 años.

Aunque la pasión de Costa por Lamborghini va más allá de las carreras, pues es un verdadero amante de los vehículos de calle de altas prestaciones de Lamborghini. En su opinión, el fabricante ha marcado un antes y un después con el lanzamiento del SUV Urus, un vehículo clave en la historia de la compañía. «Es un modelo que transmite sensaciones supremas, puramente deportivas, a la vez que aporta el espacio y las características propias de un SUV. Su éxito de ventas no me sorprende en absoluto, ya que incluso consigue sacar una sonrisa a un piloto de competición cuando se pone al volante», comenta.

Lamborghini Urus

Con un motor V8 biturbo de 4.0 litros capaz de desarrollar 650 CV y 850 Nm de par motor, el Urus puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h. La alta demanda del Urus por parte de los clientes incluso ha llevado a Lamborghini a doblar el tamaño de su fábrica, que ha pasado de 80.000 a 160.000 m2, y también a contratar 700 personas.