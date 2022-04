El cinco veces campeón del mundo de motociclismo, Jorge Lorenzo, se cambia las dos ruedas

Jorge Lorenzo, el cinco veces campeón del mundo de motociclismo, ha cambiado las dos ruedas por un Porsche 911 GT3 Cup. La leyenda de MotoGP disputará su primera carrera al volante del vehículo VIP de la Porsche Mobil 1 Supercup en el evento inaugural de la temporada, en Imola. Y durante una entrevista con Porsche, el español de 34 años habla sobre sus expectativas, así como las diferencias entre un coche y una moto en la pista.

Su primera impresión sobre el Porsche 911 GT3 Cup, es que «es un vehículo de carreras realmente difícil, sobre todo porque no tiene ABS ni control de tracción. Pero dicen que es el mejor coche para aprender: si eres rápido en un Porsche 911 GT3 Cup, eres rápido en cualquier otro modelo GT. Me divierto mucho conduciendo este 911, así que estoy muy feliz de tener la oportunidad de competir con el coche VIP de la Supercup en Imola». Todo un desafío para el piloto ya que es su primera carrera «al esprint en coche y será al más alto nivel posible, con un Porsche 911 GT3 Cup. Será muy difícil competir contra pilotos que han crecido en esta disciplina y conocen este vehículo desde hace años. Pero me encantan los desafíos, y este es enorme», detalla.

Sobre si es muy difícil el cambio de una moto de MotoGP a un coche de carreras, Lorenzo subraya que «aunque los dos tienen motor, acelerador, frenos y ruedas, pertenecen a mundos completamente diferentes. En una moto tienes que usar tu cuerpo todo el tiempo para transferir el peso hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Obviamente, eso no es posible en un automóvil. En el Porsche 911 GT3 Cup tienes que usar el acelerador y el freno para transferir el peso. Todavía tengo que aprender esto. Por otro lado, creo que es posible que un piloto de moto cambie a un coche de carreras y sea competitivo. Pero no es posible al revés».

Al comparar los dos vehículos, manifiesta que «la moto es mucho más rápida en las rectas y la aceleración es mejor, pero el coche es mucho más veloz en las curvas. Al final, la diferencia en el tiempo por vuelta es bastante pequeña. Quizá donde más se distancien sea en la temperatura, ya que hace un calor increíble en el puesto de conducción del coche. No puedo imaginar cómo será en pleno verano. En cambio, pilotar una moto de MotoGP es mucho más exigente físicamente».

Por este motivo, una pregunta obligada es cuál fue su motivación para probar con las carreras de coches. «Terminé mi carrera en MotoGP hace tres años y ya echaba de menos la competición. Pero estaba buscando algo un poco más seguro que las motos, ya que cuando cometes un error, puedes romperte la clavícula o el brazo. En un coche de carreras el riesgo es mucho menor. Eso es bueno», puntualiza.

También competirá con el Porsche 911 GT3 Cup en la Porsche Carrera Cup Italia, pero su objetivo es ser «realista. Mi objetivo no es llegar a lo más alto, al menos no a corto plazo. Fui campeón del mundo de motociclismo, pero las carreras de coches son una afición. Quiero aprender todo lo posible y disfrutar. Si soy competitivo, mejor aún».

Además, si pudiera elegir te gustaría correr en el circuito de «Mónaco. Es una pista legendaria, llena de historia, en la que no hay lugar para el error. Me imagino que no hay otro circuito en el que tengas que mantener la concentración como en Mónaco».