Cinco consejos básicos para iniciarse en el caravaning

Recorrer las carreteras en autocaravana se ha puesto de moda, más aún en un momento en el que hemos vuelto a apreciar la posibilidad de viajar libremente a cualquier destino, planificando el rumbo sobre la marcha. Y son muchos los factores que hacen que explorar el mundo sobre ruedas sea la mejor opción, sin embargo, antes de lanzarse a la aventura es necesario conocer muy bien las particularidades de viajar en este tipo de transporte. Por ello, desde EcoFlow, empresa de generadores de energía portátiles, ideales para este tipo de viajes, nos ofrecen cinco consejos básicos para que el inicio en el mundo del caravaning sea lo más satisfactorio posible:

1. Planifica tu itinerario: aunque viajar en autocaravana es sinónimo de libertad, es importante saber que no puedes acampar en cualquier sitio. Existe algunas normas y sitios específicos en los que está permitido pasar la noche, por lo que es importante que tengas planificada una ruta concreta, con los lugares en los que quieras hacer paradas, independientemente del número de días que pases en cada uno de ellos.

2. Organiza tus comidas: durante tu viaje puedes elegir si comer fuera o en la autocaravana. Para esta segunda opción, deberás tener en cuenta que estos vehículos tienen el espacio medido al milímetro, por lo que es importante que planifiques la compra de alimentos antes de comenzar el viaje y vayas bien abastecido, independientemente de que vayas reponiendo lo que falte sobre la marcha.

3. Asegúrate de contar con un sistema de energía adecuado: una de las mayores comodidades al viajar en una autocaravana es contar con un sistema energético adecuado que nos permita ser más autosuficientes y viajar con mayor comodidad.

4. Aprende la diferencia entre estacionar, pernoctar y acampar: es importante que sepas las normas básicas con este tipo de vehículos, para evitar multas y sorpresas durante tu viaje, que puedan echar a perder lo que pretendía ser una estupenda aventura en caravana. Para estacionar, consulta la Normativa Nacional de Tráfico y el Reglamento General de Circulación, así como las normas relativas a acampar y pernoctar, que pueden variar según la comunidad autónoma, provincia o localidad.

5. Lleva solo aquello que necesites: intentar viajar ligero es un must en todos los viajes en general, en el mundo caravaning en particular. La falta de espacio en el interior hace necesario que no solo seas ordenado, sino también que aprendas a llevar lo realmente necesario, teniendo en cuenta que puedes parar a comprar casi cualquier cosa que necesites por el camino. Además, viajar ligeros será clave para un menor consumo de combustible.