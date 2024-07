Los cinco chivatos del coche que te alertan de problemas en verano

El verano es una época exigente para nuestros vehículos, ya que deben enfrentarse a temperaturas capaces de poner al límite su mecánica y rodar sobre carreteras convertidas en un infierno.

Entre las principales recomendaciones para evitar problemas e n carretera destaca la de revisar el sistema de refrigeración, el aire acondicionado y el estado de los neumáticos, así como el sistema de frenado, los niveles de aceite, agua, líquido de frenos, agua del limpiaparabrisas y filtro antipolen, que no sólo ayudan a conseguir que nuestro coche siempre esté dispuesto a ofrecernos su máximo rendimiento, incluso con los termómetros a punto de reventar, sino a mejorar la vida del conductor y pasajeros.

Sin embargo, incluso tomando estas precauciones, nadie está libre de sufrir una avería o malfuncionamiento que, de no ser advertida a tiempo, puede ocasionarnos un problema y arruinarnos las vacaciones.

Por eso, en su consola central, los vehículos cuentan con un código de señales luminosas, más o menos común a todos los modelos, dispuestos a avisarnos de la salud mecánica de nuestro coche. Especialmente en verano, es importante estar atentos a estos testigos, popularmente conocidos como chivatos, y hacer caso a lo que nos indican.

Los expertos de Alquiber nos echan una mano y nos recuerdan cuales sin los principales testigos o chivatos a los que deberemos prestar especial atención, especialmente los más relevantes en los días de calor extremo.

En primer lugar, es importante saber que estos testigos avisan del nivel de peligrosidad de la alarma con un código de color igual al de los semáforos. Los avisos de color rojo son los más graves y exigen detener de inmediato -y con seguridad- el automóvil para analizar lo que ocurre, y avisar a un servicio de asistencia en carretera o a tu seguro en caso de ser necesario. Los de color amarillo no requieren inmovilizar el vehículo con tanta urgencia, aunque avisan de que no se debe demorar mucho una revisión del sistema indicado con ayuda profesional. En lo referido al color verde -también azul y blanco- se trata de un mensaje informativo que suele indicar normal funcionamiento, es decir, que su encendido no presenta peligro, pues no indica ningún tipo de avería.

1 Frenos

Este testigo es una exclamación dentro de un círculo entre paréntesis. En la mayoría de los casos, esta luz se activa porque está puesto el freno de mano -aunque en algunos vehículos este testigo es independiente y muestra una P en lugar de la exclamación-.

Indicador del sistema de frenado ABS F.P.

Si una vez quitado el freno de mano sigue encendido, indica que el funcionamiento de los frenos no es el adecuado, ya sea por no tener suficiente líquido de frenos, porque hay problema con el ABS o porque las pastillas están desgastadas. En este caso, debes tener una especial precaución en verano ya que el calor generado en la fricción puede provocar un mayor desgaste.

2 Aceite

El indicador luminoso de color rojo que representa una lata de aceite señala un nivel de aceite bajo o una presión de aceite baja en el motor. En algunos modelos se enciende al dar el contacto y permanece así hasta que el motor arranca.

Testigo del indicador del nivel de aceite F.P.

Cuando se queda encendido y en color rojo indica que apenas hay aceite en el cárter, lo que puede provocar daños mayores como el gripaje del motor por falta de lubricación.

3 Batería o alternador

El símbolo de la batería en color rojo indica problemas con el suministro de energía del vehículo. Si este testigo permanece encendido es porque hay una posible incidencia con el sistema de carga de la batería o con la batería misma.

Testigo del nivel de batería o problemas con el alternador F.P.

De nuevo, aunque en algunos vehículos se enciende cuando el motor está parado, si permanece encendido durante la marcha es que hay una incidencia con el alternador, ya que no es capaz cargar la batería y dar servicio a algunos sistemas del coche. Las temperaturas extremas aceleran el desgaste de los componentes y puede provocar fallos en la batería.

4 Fallo motor

Este indicador con forma de resistencia informa sobre el funcionamiento o las posibles averías de los calentadores que equipan los propulsores diésel.

Indicador de posible avería en el motor F.P.

Si se ilumina al poner el contacto es recomendable esperar a que se apague antes de encender el motor. Si parpadea durante la marcha, indica que hay un problema con el precalentamiento del motor, por lo que es recomendable parar de inmediato.

5 Temperatura

Este testigo con forma de termómetro dentro de un líquido se ilumina, puede que refrigerante del coche haya alcanzado una temperatura por encima de lo establecido.

Líquido refrigerante y temperatura

También puede indicar que el nivel del líquido refrigerante es bajo o que, simplemente, no hay. En este caso, lo más recomendable es parar y dejar que el motor se enfríe y reponer el refrigerante, en caso de que sea necesario, para evitar averías mayores.

Dispositivos especiales de la DGT

La Dirección General de Tráfico ha preparado a todas sus dotaciones y medios para dar cobertura a los más de 94 millones de movimientos de largo recorrido previstos que se realizarán por carretera estos próximos meses de julio y agosto. Se incluyen Operaciones Especiales, Autonómicas, Campañas de vigilancia y control, además de los planes específicos con motivo de la Operación Paso del Estrecho y la Operación Tránsito de portugueses.

Se prevé un incremento del del 0,4% con respecto a los 93,6 movimientos reales que se registraron el verano pasado. La distribución por meses prevista para este año es de 45,7 millones desplazamientos durante el mes de julio y 48,3 millones en agosto