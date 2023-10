Cinco averías en el coche que pueden quebrar tu bolsillo

Si hay algo que da mucho miedo en un coche son las averías inesperadas. Y más las que conllevan una reparación cara y difícil. La buena noticia es que son fáciles de evitar con una serie de consejos. En primer lugar, fallo en el corazón del vehículo es una de las peores pesadillas. Comúnmente conocida como 'gripar el motor', esta avería ocurre cuando algunas de las superficies o piezas metálicas del motor se bloquean o incluso llegan a fusionarse entre sí debido a un sobrecalentamiento excesivo provocado por la fricción. Si esto ocurre, puede ocasionar un daño fatal para nuestro vehículo. Así, desde Midas apuestan por el mantenimiento preventivo y recomiendan vigilar el indicador de temperatura, así como, revisando los niveles de aceite y refrigerante para cambiarlos cuando corresponde.

La correa de distribución es de las peores averías que pueden sucederle a nuestro vehículo, ya que no es sólo que la correa se haya roto, sino que afecta a otros elementos del motor, por lo que estamos hablando de un problema bastante serio. El inconveniente con la correa de distribución es que no se puede saber con exactitud cuándo va a romperse. Por eso, desde Midas recomiendan cambiar la correa de distribución en función de lo que recomiende el fabricante da cada modelo y motor, según los kilómetros o tiempos indicados.

Una avería en la caja de cambios es incluso el punto de inflexión para plantearse cambiar de coche cuando conoces el elevado presupuesto de su reparación. Es un elemento delicado de la transmisión del vehículo, por lo que la sustitución o cambio de este componente no es para nada económico. Las 'rascadas' (un incómodo sonido producido por un cambio brusco de marcha), no desembragar hasta el fondo, usar un aceite no recomendado o no haberlo sustituido según las recomendaciones del fabricante son las principales causas de esta avería.

También la junta de culata es un elemento esencial para el buen funcionamiento de un motor, pues es la encargada de que los cilindros tengan compresión. En caso de que este componente no haga bien su función, lo más probable es que se produzca una avería en la junta de la culata por el sobrecalentamiento. Sustituir esta pieza es una tarea compleja y costosa porque requiere una gran intervención en el motor, por lo que tendrá que ser realizada por técnicos capacitados.

Por último, una avería en el módulo de control del motor puede asustar hasta al conductor más valiente porque estamos hablando de uno de los sistemas más importantes del vehículo, ya que de ella depende su correcto funcionamiento. Es difícil acotar por qué se avería la centralita, ya que hay muchos indicadores que pueden avisar de un fallo, pero el susto puede ser enorme si hay que sustituirla en vez de repararla porque se trata de una reparación muy cara.