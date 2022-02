Charles Stewart Rolls y Henry Royce, dos hombres y una leyenda

Gran Bretaña fue, junto a Francia, una de las pioneras del automóvil. En 1896, se da fin a la desfasada Red Flag Act. Esta Ley de la Bandera Roja, instituida en el año 1878, establecía que los vehículos de propulsión mecánica, debían ir precedidos de un hombre (al principio a 60 metros y, más tarde, a 20 metros) con una bandera roja. Y el vehículo, para adaptarse al hombre, no debía superar las 4 millas por hora (poco más de seis kilómetros por hora). Desde luego la ley ya no solo limitaba de forma desfasada la velocidad (ya había vehículos en la última década del Siglo XIX que alcanzaban 25 km/h), sino también la evolución del automóvil.

Así, tras ser derogada, de inmediato se puso en marcha una floreciente industria. Ese mismo año de 1896, se funda en Coventry la Daimler Motor Company, y entre 1895 y 1914 ya están en activo marcas como Napier, Albion, AEC, Crossley, Riley, Austin, Morris, Standard, Armostrong-Siddeley, Ford, Vauxhall o Rolls Royce.

Esta última nace del empreño de dos hombres. El primero es el ingeniero e inventor Henry Royce, que ha dirigido una pequeña fábrica de grúas en Manchester. Los primeros automóviles que fabrica Royce (1904), fueron dos bicilíndricos y un tricilíndrico, de los que se construyeron, respectivamente, tres, dieciséis y tres unidades.

Y el segundo es el también ingeniero, y conocido «sportman», Charles Stewart Rolls, representante en Inglaterra (era un hábil vendedor), de marcas extranjeras como Panhard, Minerva y Mors, y uno de los más activos luchadores contra la Red Flag Act.

Sería Henry Edmunds, director de Royce Ltd, quien presenta Rolls a Royce, en el marco del Royal Automobile Club. Y a partir de una histórica reunión el 4 de mayo de 1904 en el Midland Hotel, de Manchester (también organizada por Edmunds), ambos trabajan en un acuerdo que es firmado en diciembre de ese año y por el cual Rolls se encarga de comercializar todos los coches que fabrica Royce.

En 1905 la producción de Royce está formada por tres modelos: un 15 CV de tres cilindros, el 20 CV de cuatro y un 30 CV de seis cilindros. Las carrocerías son realizadas por Barker y los chasis salen de la factoría de Manchester. Ese año, un Rolls pilotado por Percy Northey se sitúa en segunda posición en el prestigioso Tourist Trophy de la Isla de Man, tras el Arrol Johnston de John S. Napier. Al año siguiente, el propio Rolls gana con un 20 CV, a la media de 53 km/h, por delante del Berliet de Bablot. Un Rolls gana igualmente en Nueva York y el Trial de Escocia.

Y ya se sabe que tras la bajada de la bandera a cuadros llegan las ventas. Así, en el primer catálogo editado por la «C.S Rolls & Company», del año 1905, se menciona ya una larga lista de clientes célebres como el príncipe de Rumanía, el duque de Manchester, el príncipe Potenziani o el barón de Zuylen, presidente del «Automobile Club de France»

Con el cuatro cilindros, Henry Royce establece los valores de lo que será la marca: un proyecto meticuloso y una fabricación exigente.

Charles Rolls en su aeroplano Wrigth

Y sería el primer automóvil que llevó las «RR» unidas. Henry y Charles, aunque mantenían relaciones comerciales desde 1904 pero no será hasta el 16 de marzo de 1906 cuando unen sus nombres para fundar la legendaria Rolls Royce Company.

Fundación de la marca

Los papeles se reparten y así Rolls (29 años), es el director técnico; Royce (43 años), el ingeniero en jefe; Johnson, el director comercial; y Ernest Claremont, el presidente de la compañía. El capital de la nueva firma es de 60.000 libras de la época, de las que 10.000 son aportadas por Rolls.

En otoño de ese mismo año, en el Motor Show de Londres, Rolls-Royce da la sorpresa presentando el «Silver Ghost» («Fantasma de Plata»), un modelo revolucionario tanto por su calidad técnica como por la calidad de su fabricación. La prensa lo colma de alabanzas y el éxito de ventas es tal que la fábrica de Manchester no puede atender la demanda y es necesario construir otra en Derby. De los treinta y seis primeros Silver Ghost construidos, ocho se embarcaron para los Estados Unidos y uno para la India.

Henry Royce o la constante búsqueda de la perfección

Para demostrar su fiabilidad, en mayo de 1907, cubre los 650 kilómetros que separan Londres de Edimburgo, sin realizar paradas. Y, bajo la supervisión del Royal Automobile Club, durante quince semanas realiza el recorrido Londres-Glasgow de forma ininterrumpida (15.000 millas) con cuatro pilotos que se alternan a su volante, y sin tener la más mínima avería. Su buena fama será tal que el Silver Ghost se mantiene en producción dieciséis años, hasta 1925.

Un misterioso accidente

A Charles Stewart Rolls le atraerán siempre los nuevos retos. Así, tras abandonar las competiciones de coches, se apasiona por la aerostación. Y en 1906, en la Copa Gordon Bennet de globos aerostáticos, es cuarto. En el año 1909 conoce a los hermanos Wrigth, que le invitan a pilotar su avión. Rolls, ya solo sueña con volar. Seducido por el nuevo invento, en poco tiempo se convierte en uno de los mejores pilotos de su época: éxito en el campo del automóvil y éxito en la aviación. La vida sonríe a quien, años atrás, sus compañeros de Eaton llamaban «dirty Rolls» (Rolls el sucio) por su afición a los motores.

El 2 de junio de 1910, es el primer aviador que realiza la travesía del Canal de la Mancha, ida y vuelta sin escalas, sobre un biplaza Wrigth. Con este mismo aparato (al que se han añadido unos estabilizadores), el 11 de julio participa en una exhibición en Bournemouth. De pronto el avión parte en picado y se estrella: Charles Stewart Rolls se convierte en la primera víctima de la historia de la aviación británica y la undécima del mundo. La causa del accidente es un misterio. Oficialmente se dice que había sido por una ruptura de la cola del aparato. Sin embargo, el accidente parece imputable a un fallo del carburador que no tenía atomizador: toda una paradoja del destino pues Royce había sido el primero en construir un carburador, para automóviles, con atomizador.

La tragedia tendrá una segunda consecuencia. Royce, ya agotado por los temas de trabajo, cae bruscamente enfermo. Se tema por su vida y los médicos le recomiendan descanso. A partir desde ese momento, sin abandonar su trabajo, Henry Royce comparte su tiempo entre la costa inglesa, donde pasa los veranos, y la Costa Azul, en Canadel, cerca de Tolón, donde habita los meses de invierno en una villa levantada conforme a los planos que el mismo ha dibujado.

El estallido de la I Guerra Mundial le lleva a tomar una importante decisión. Royce, que en su momento se había opuesto a los deseos de su socio, que quería haber introducido la marca en el campo de la aviación, decide construir su primer motor para avión al que seguirán muchos más. Esta una nueva actividad en la compañía, incluso, llegará a superar en importancia a la del propio automóvil.

En 1930, Royce es ennoblecido con la Orden del Imperio Británico, y un año después la compañía absorbe a la Bentley Motors Limited.

El 22 de abril de 1933, Henry Royce muere a los 70 años, en West Wuthering (Sussex). Genio de la mecánica, Royce no solo innovó, también buscó esa perfección mecánica sobre la que descansa toda la leyenda de la marca que fabrica «the best car in the world».