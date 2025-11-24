Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carlos Sainz F. P.

Carlos Sainz invita a cinco afortunados a vivir el Dakar 2026 en Arabia Saudí

Canal Motor

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:56

El cuatro veces campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, brindará una experiencia única a cinco personas para acompañarle en el inicio del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudí.

Los ganadores de la campaña «Rumbo al Dakar» tendrán la oportunidad de vivir las primeras etapas de la carrera junto al equipo del piloto español. El viaje VIP se llevará a cabo del 2 al 4 de enero de 2026 e incluye la presencia en las etapas iniciales del rally, considerado el más duro del mundo.

Los premios cubren los vuelos internacionales a Yanbu, alojamiento en hoteles de alta categoría y las comidas durante la estancia. Una Experiencia Exclusiva.

Además del acceso al vivac de los competidores y la asistencia a la ceremonia del podio y las primeras etapas, el programa incluye tres encuentros exclusivos con Carlos Sainz y su equipo: Un Meet and Greet personalizado con el piloto.

Asistencia al encuentro con el equipo Ford. Vivir la primera etapa de la carrera junto a su equipo. Carlos Sainz, que cumplirá su vigésima participación en el Dakar ese año, expresó su ilusión por la iniciativa: «No hay nada comparable a la energía del vivac y a la emoción del desierto, así que será un auténtico placer recibir a los cinco ganadores en Yanbu».

El paquete se complementa con traslados en 4x4, regalos exclusivos y una «Experiencia Dakar» personalizada, donde los afortunados aprenderán sobre los fundamentos de la navegación y la conducción en rally. Cómo Participar.

Para optar a uno de los cinco viajes, los interesados deben repostar en alguna de las gasolineras en España entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025. Cada litro repostado se convierte en una participación. La forma de participar es registrándose y subiendo la foto del ticket de repostaje en el sitio web rumboaldakar.plenergy.es. Los nombres de los ganadores se darán a conocer en dos fases a través de la cuenta oficial de Instagram de la compañía.

