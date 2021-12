Así ha cambiado la normativa sobre las obligatorias luces V-16

La aprobación del Real Decreto de Auxilio en Carretera el pasado mes de marzo y su entrada en vigor en julio de este año convirtió a la luz V-16 en el sustituto legal de los triángulos de emergencia. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció un Auto del Tribunal Supremo en el que se modifica parte del contenido de dicha norma, lo que ha generado muchas dudas en torno al uso y fabricación de estas balizas luminosas. Esta modificación solo afecta a la fabricación de los dispositivos analógicos, permitiendo seguir fabricando, no al resto del contenido.

Por lo tanto, el alto tribunal acuerda suspender únicamente el inciso del párrafo segundo de la disposición transitoria primera del Real Decreto, que limitaba la fabricación de las luces V16, aclarando que se podrán seguir fabricando y utilizando las señales V-16 actuales hasta el 1 de enero de 2026. Esto quiere decir que por los próximos 4 años los conductores podrán seguir adquiriendo dispositivos luminosos no conectados, y los conectados a partir del momento en que estén disponibles.

Así que las luces V-16 conectadas serán unas balizas luminosas con las mismas especificaciones que las actuales, pero dispondrán de un sistema de conectividad autónomo que permitirá, tras su activación, enviar la geolocalización del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT). Y, según Help Flash, t an pronto como salgan al mercado ya se podrán usar como sustitutos del triángulo y desde el 1 de enero de 2026 todos los vehículos en España deberán contar con una señal V16 conectada, fecha en que ya no podrán usarse ni triángulos ni balizas no conectadas.

Este tipo de dispositivos luminosos no pueden fabricarse ni comercializarse todavía ya que la Dirección General de Tráfico no ha publicado la resolución técnica, que regula las características que deben contener los mismos. De acuerdo con el Real Decreto, la DGT tiene un plazo de un año desde el 1 de julio de 2021, para aprobar el protocolo y formato de conexión de estas luces V-16 con el punto de acceso nacional de tráfico y movilidad.

Asimismo, la plataforma de la DGT podrá saber la ubicación de la baliza únicamente en el momento de activarse, es decir, cuando la coloquemos en caso de avería o accidente. La información que transmitirá será únicamente su posición en el mapa, y será siempre anónima, por tanto las autoridades no conocerán a quien corresponde esa ubicación. Contar con la posición de la incidencia hará de la carretera un lugar más seguro ya que mostrará un aviso en los paneles luminosos más cercanos al lugar del incidente, los navegadores y los cuadros de los coches (señales V27) quedando advertidos del obstáculo incluso bajo condiciones de nula visibilidad.