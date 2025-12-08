Brad Pitt se convierte en la nueva cara del próximo Mercedes-AMG GT Coupé 4 Puertas

N.S. Domingo, 7 de diciembre 2025 | Actualizado 08/12/2025 00:02h. Comenta Compartir

Mercedes-AMG se complace en dar la bienvenida a Brad Pitt como el nuevo miembro de la «familia más rápida del mundo». Conocido por su papel protagonista en el taquillazo de Hollywood F1 THE MOVIE y su inconfundible presencia en pantalla, Brad combina ambición, interpretación y un espíritu de innovación, valores profundamente arraigados en el ADN de Mercedes-AMG. Su pasión por los coches potentes y atractivos le convierten en el embajador perfecto mientras AMG entra en una nueva dimensión de rendimiento. Brad representará el próximo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, una máquina diseñada para emocionar y que celebrará su estreno mundial en 2026.

Para conmemorar esta colaboración, Mercedes-AMG organizó una espectacular acrobacia en Las Vegas, protagonizada por Brad Pitt, George Russell y un prototipo camuflado del GT. La escena: Brad espera su coche en un aparcacoches…para descubrir que el conductor del aparcacoches no es otro que George Russell; cinco veces campeón de un GP de F1. Al volante de un prototipo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, George pone el coche a prueba, ofreciendo una primera impresión de la impresionante precisión, agilidad y emoción que definirán al nuevo Mercedes-AMG GT 4 Coupé

Con esta propuesta, Mercedes-AMG anticipa la llegada del nuevo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, el primer vehículo basado en la futura arquitectura de alto rendimiento AMG.EA.

Ampliar Brad Pitt, embajador de Mercedes-AMG P.F.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Brad Pitt a Mercedes-AMG. Su autenticidad y su gusto por lo excepcional reflejan perfectamente el espíritu de nuestro próximo Coupé de cuatro puertas de Affalterbach, que se revelará en 2026. Con este nuevo Mercedes-AMG GT 4 Coupé, estamos redefiniendo el rendimiento y creando una experiencia verdaderamente emocionante e inolvidable», destacó Michael Schiebe, CEO de Mercedes-AMG GmbH y Jefe de Unidades de Negocio Mercedes-Benz G-Class y Mercedes-Maybach.

«Siempre he sido fan de la interpretación, tanto en pantalla como al volante. Esa misma dedicación al rendimiento y la emoción es lo que define a Mercedes-AMG y estoy orgulloso de formar parte de este nuevo capítulo», sumó Brad Pitt, actor y productor de cine.

«AMG ha creado algo realmente especial aquí. Fue un día increíble en Las Vegas con el prototipo Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. El coche es fantástico y estoy realmente impresionado con el rendimiento que AMG está aportando con este coche. Creo que los aficionados tienen algo muy especial que esperar», añadió, por su parte, George Russell, piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1.

El próximo Mercedes-AMG 4-Door Coupé está basado en la arquitectura AMG. EA (AMG electric architecture) y presenta un concepto revolucionario de unión. Tres motores de flujo axial y una batería refrigerada de forma directa ofrecen una nueva dimensión de rendimiento y una potencia continua excepcional. Este pasado verano, el CONCEPT AMG GT XX mostró las impresionantes capacidades de rendimiento de esta tecnología con una carrera récord en Nardo, en el sur de Italia. El tren motriz del próximo Mercedes-AMG GT Coupé de 4 puertas de serie se basa en la misma tecnología.