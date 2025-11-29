Bola de remolque, snorkel y estribos laterales: Todos los extras que le puedes poner a tu todoterreno o pick-up

Cuando tienes la suerte de tener un todoterreno o un pick-up, el poder contar on una serie de accesorios 4x4 para hacerlo más aventurero y a tu gusto, es una pasada. Por ejemplo, el fabricante KGM ofrece tanto para el pick-up Musso, como para el todoterreno Rexton casi 200 referencias.

Por ejemplo, hay barras de diferentes estéticas; distintas maneras de cubrir las cajas de los pick-up, con cubiertas plásticas o de cortina, además de hardtop con varias configuraciones; kits de muelles para mejorar el trasporte de cargas extremas en el eje trasero; llantas; bolas de remolque; cubre cárter; snorkel; estribos laterales; sistemas de anclaje de rueda para los pick-up; bacas y un largo etcétera que ofrece un gran abanico de posibilidades para personalizar nuestro KGM off-road.

Pero, más allá, destacar que KGM va un poco más allá de la habitual relación entre clientes e importador. Es una marca viva a la que le gusta ofrecer soluciones a sus clientes más exigentes, entre los que destacan de una manera especial quienes hacen una utilización intensiva en campo de los vehículos todoterreno de la marca: el Musso y el Rexton.

En un contexto de un mundo del automóvil cada vez más global, en el que los vehículos deben adaptarse a un mayor número de escenarios, en los últimos tiempos los todoterreno auténticos, los que disponen de reductora, han ido perdiendo capacidades TT en aras de mejorar su comportamiento en asfalto.

Conscientes de esta situación, KGM España lleva unos años desarrollando una serie de accesorios específicos para sus vehículos TT, destinados principalmente a mejorar sus cualidades en campo, respondiendo así a las sugerencias de sus compradores, especialmente profesionales que hacen una utilización muy intensa de sus Musso o Rexton en complicadas situaciones TT.

Una parte de estas mejoras se materializan ahora en una serie de paquetes off-road que buscan simplificar la respuesta a estas demandas. Paquetes personalizables (no son series especiales) y homologables, exclusivos del mercado español, que maximizan el rendimiento de los vehículos en condiciones de uso extremo.

Estos paquetes son el resultado de la experiencia obtenida gracias a realizar más de 130.000 kilómetros en los desiertos del norte de África, con distintas unidades de los coches, para probar las cualidades de las mejoras. Son, por tanto, accesorios testados en las más complicadas situaciones off-road.

