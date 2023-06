Mr. Bean reniega del coche eléctrico y muestra su enfado en la prensa británica

Rowan Atkinson, el actor que interpreta el icónico papel de Mr. Bean, no está a favor de la electrificación. Así lo ha demostrado en un artículo de opinión publicado en la prensa británica. «Compré mi primer híbrido eléctrico hace 18 años y mi primer auto eléctrico puro hace nueve años y (a pesar de nuestra deficiente infraestructura de carga eléctrica) disfruté mucho mi tiempo con ambos. Los vehículos eléctricos pueden ser un poco desalmados, pero son mecanismos maravillosos: rápidos, silenciosos y, hasta hace poco, muy baratos de manejar. Pero cada vez más, me siento un poco engañado«, explica el actor.

«Como sabrán, el gobierno ha propuesto prohibir la venta de automóviles nuevos de gasolina y diésel a partir de 2030. El problema de la iniciativa es que parece basarse en conclusiones extraídas de solo una parte de la vida útil de un automóvil: lo que viene fuera del tubo de escape. Los coches eléctricos, por supuesto, tienen cero emisiones de gases de escape, lo que es un avance positivo, en particular con respecto a la calidad del aire en los centros de las ciudades. Pero si se aleja un poco y mira una imagen más grande que incluye la fabricación del automóvil, la situación es muy diferente. Antes de la conferencia climática Cop26 en Glasgow en 2021, Volvo publicó cifras que afirman que las emisiones de gases de efecto invernadero durante la producción de un automóvil eléctrico son casi un 70% más altas que al fabricar uno de gasolina. ¿Cómo es eso? El problema radica en las baterías de iones de litio instaladas actualmente en casi todos los vehículos eléctricos: son absurdamente pesadas, se requieren muchos metales de tierras raras y enormes cantidades de energía para fabricarlas, y solo duran más de 10 años. Parece una perversa elección de hardware con el que liderar la lucha del automóvil contra la crisis climática«, continua.

«Como era de esperar, se está haciendo un gran esfuerzo para encontrar algo mejor. Se están desarrollando nuevas baterías denominadas de estado sólido que deberían cargarse más rápidamente y podrían pesar aproximadamente un tercio del peso de las actuales, pero faltan años para que estén a la venta, momento en el cual, por supuesto, lo haremos. han hecho millones de sobrepeso coches eléctricos con baterías obsoletas rápidamente. El hidrógeno está emergiendo como un combustible alternativo interesante, a pesar de que estamos tardando en desarrollar una forma verdaderamente 'verde' de fabricarlo. Se puede utilizar en una de dos maneras. Puede alimentar una celda de combustible de hidrógeno (esencialmente, una especie de batería); el fabricante de automóviles Toyota ha invertido mucho dinero en el desarrollo de estos. Un sistema de este tipo pesa la mitad de una batería de iones de litio equivalente y un automóvil se puede repostar con hidrógeno en una estación de servicio tan rápido como con gasolina», reza en el artículo.

«Si la batería de iones de litio es un dispositivo imperfecto para los autos eléctricos, es completamente inservible para los camiones debido a su peso; para tales vehículos, el hidrógeno se puede inyectar directamente en un nuevo tipo de motor de pistón. JCB, la empresa que fabrica excavadoras amarillas, ha logrado grandes avances con los motores de hidrógeno y espera ponerlos en producción en los próximos dos años . Si el hidrógeno gana la carrera para propulsar camiones y, como resultado, todas las estaciones de servicio lo almacenan, podría ser una opción popular y accesible para los automóviles», sigue.

«Como me dijo una vez un ecologista, si realmente necesitas un coche, cómprate uno viejo y utilízalo lo menos posible. Lo más sensato sería acelerar el desarrollo del combustible sintético, que ya se está utilizando en el automovilismo; es un producto basado en dos nociones simples: uno, el problema ambiental con un motor de gasolina es la gasolina, no el motor y, dos, no hay nada en un barril de petróleo que no pueda ser replicado por otros medios. La Fórmula Uno utilizará combustible sintético a partir de 2026. Hay muchas interpretaciones de la idea pero la empresa automotriz alemana Porsche está desarrollando un combustible en Chile utilizando el viento para impulsar un proceso cuyos ingredientes principales son el agua y el dióxido de carbono . Con más desarrollo, debería poder usarse en todos los automóviles con motor de gasolina, haciendo que su uso sea prácticamente neutro en emisiones de CO2», continua Mr. Bean.

«Cada vez más, siento que nuestra luna de miel con los autos eléctricos está llegando a su fin, y eso no es malo: nos estamos dando cuenta de que es necesario explorar una gama más amplia de opciones si vamos a abordar adecuadamente los graves problemas ambientales. problemas que ha creado nuestro uso del automóvil. Deberíamos seguir desarrollando hidrógeno, así como combustibles sintéticos para evitar el desguace de coches más antiguos que todavía tienen mucho que ofrecer, y al mismo tiempo promover un modelo de negocio bastante diferente para la industria del automóvil, en el que conservemos nuestros nuevos vehículos durante más tiempo, reconociendo su asombrosa pero pasada por alto longevidad2, concluye.