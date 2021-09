La DGT avisa: Nunca comunica sus multas por correo electrónico Además recuerda que no se deben abrir correos de origen desconocido, desconfiar y no abrir archivos adjuntos, ver la dirección real de envío...

El 'phishing' o suplantación de identidad es una de las técnicas de engaño más utilizadas en internet. Los ciberdelincuentes se aprovechan de los usuarios de múltiples formas, pero una de ellas es jugando con las emociones que despiertan cuando uno recibe, aunque sea mentira, una notificación de sanción económica. Bajo ese escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) siempre alerta de correos electrónicos (que sucede a menudo) en donde se reclama a los destinatarios el pago de una multa.

Normalmente, en este correo se suplanta la identidad del Ministerio del Interior, con el asunto 'Bloqueo del Vehiculo – Multa no pagada' que indica al usuario que tiene una multa pendiente y que puede acceder a la notificación desde un enlace del correo que le dirige a una web externa desde donde se descarga un archivo comprimido (zip) que simula ser la multa y que contiene malware.

Por este motivo, la DGT avisa fervientemente que el organismo «nunca comunica multas por correo electrónico, siempre a través de carta certificada o, cuando esta notificación falla, a través de boletines oficiales, tablón de anuncios municipal o el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) o en el Tablón Edictal Único (TEU). O si lo han solicitado, a través de la Dirección Electrónica Vial».

Además recuerda que no se deben abrir correos de origen desconocido, desconfiar y no abrir archivos adjuntos, ver la dirección real de envío... Asimismo, resaltan que cualquier ciudadano puede entrar al Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), y sin ningún certificado ni DNI electrónico, solo introduciendo el número del DNI, NIE o CIF comprobar si existe alguna multa de aquellas sanciones cuya notificación por carta certificada haya fallado (por ejemplo, por haber cambiado de domicilio y no haberlo notificado).