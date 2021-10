La autocaravana más cara del mundo viene con un Bugatti de regalo

Aunque las caravanas y autocaravanas se han revelado este año como las grandes alternativas para las vacaciones, el Volkner Mobil Performance S no tiene, pese a sus inigualables características, muchas posibilidades de convertirse en un superventas. El motivo no es otro que su precio, ya que supera los seis millones de euros, aunque esta tarifa incluye una importante sorpresa en su interior, ya que cuenta con un garaje en el que no falta un superdeportivo, en este caso un Bugatti.

Esta autocaravana mide 12 metros de longitud. Parte de un diseño base sobre el chasis de Volvo de 460 CV o de Mercedes-Benz de 430 CV, que cuestan aproximadamente 1,5 millones de euros y que luego puede personalizarse más a gusto del cliente y según su presupuesto.

Como se dirige a un cliente muy específico, de gran poder adquisitivo, Volkner no fabrica en serie, sino productos enfocados para cada cliente en particular.

El Performance S de este año viene con un Bugatti Chiron en el garaje, que se sitúa bajo la autocaravana sobre una plataforma hidráulica. El coche en sí representa unos 2,5 millones de euros del precio final. El garaje también ofrece espacio para guardar dos bicicletas.

Entre otros detalles de lijo, además de un esperado interior en el que no falta un completo salón, cuenta con un sistema de audio Burmester personalizado, creado específicamente para la autocaravana y cuyo precio es de 300.000 euros; paneles solares de 2.000 vatios en la parte superior y un generador de 8Kw.

El interior es increíblemente lujoso, aunque la distribución es la básica, con una sala de estar y un comedor en la parte delantera; y una cocina bien equipada (con fregadero, nevera, microondas, vitrocerámica de inducción y horno), un cuarto de baño completo con un cuarto de ducha independiente y un dormitorio, con cama grande, en la parte trasera.