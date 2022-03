Foro de movilidad ABC La antigüedad del parque español es el principal lastre sectorial Una de las pocas zonas comunes que hallan las administraciones, seguros y alquiler es la necesidad de renovar el parque nacional. Sin ello, no llegarán los anhelados servicios de movilidad ni los vehículos eléctricos

Las zonas de bajas emisiones, que entrarán en vigor en 2023 en las 149 ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, «son un acelerador para reducir la edad media del parque». Así lo afirmó el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. Esta fue una de las líneas que el consistorio defendió en la primera de las mesas redondas que celebrará ABC en 2022 con motivo del 50 aniversario de la entrega de su premio al Mejor Coche del Año. En ella, titulada 'La Movilidad Más Cercana', participaron, además de Carabante, el subdirector de Movilidad de la DGT, Jorge Ordás, junto con el director general de Europcar Mobility, Tobias Zisik; y el director general de AMA Seguros, José Luis Bahillo, y la moderación del debate a cargo de Patxi Fernández.

Aunque el debate de los nuevos modelos de movilidad suele enfocarse en la conducción autónoma y fórmulas de propiedad alternativa, en España es imprescindible pasar por la edad media del parque, que supera los 12 años de edad. Ahora, el rejuvenecimiento -elemento que todos los partícipes consideraron esencial-, se ha visto ralentizado por la crisis de los semiconductores pero Zisik, que representa el rent a car, uno de los sectores más responsables de la llegada de modelos jóvenes a las calles, afirmó que esta situación no se regularizaría hasta, como mínimo, el año que viene.

«Yo no me preocupo por los coches con más de 50 años de antigüedad», afirmó Carabante, haciendo un guiño al Renault 5 que ganó el primer premio ABC, en 1973. «Solo significa que los han cuidado para durar tanto». El Ayuntamiento quiere fomentar la adopción de los vehículos eléctricos en la ciudad y reducir la presencia de los modelos de más de 10 años, ya que son considerablemente más contaminantes y peligrosos que los más modernos. En este aspecto, Bahillo subrayó que los modelos con más edad suponen un «quebradero de cabeza» para las aseguradoras, ya que aúnan muchos más factores de riesgo, algo de lo que hizo eco Ordás, valorando los avances en materia de asistencia a la conducción y anticipación de accidentes.

Sin reformas de etiquetas

Ante la nueva ley de Tráfico, las etiquetas se pusieron en tela de juicio. «Es cierto que no es un sistema perfecto», concedió Ordás, «pero cabe recordar que fue de los primeros en implementarse en Europa y ha permitido modernizar la toma de decisiones más allá de las matrículas pares o impares». Según el subdirector de Tráfico, que recordó que esta legislatura no se modificarían los distintivos, el objetivo es el de «alcanzar un equilibrio correcto». En este sentido, si los Cero fueran estrictamente coches eléctricos, muy pocos españoles -menos del 8% del parque- tendrían acceso a ellas y las medidas de crear infraestructura de recarga, tan solicitadas por parte de los fabricantes, no estarían tan justificadas. «Tenemos que intentar conseguir que se vendan los suficientes automóviles eléctricos como para que las fábricas llenen sus turnos», sentenció.

Entrando en la micromovilidad, el director general de AMA Seguros, José Luis Bahillo, recalcó que se tendrían que desarrollar nuevos seguros que cubran a la persona que utilice los servicios de patinetes y scooter eléctricos, ya que «100.000 euros pueden bastar para cubrir a los vehículos, pero son completamente insuficientes cuando se trata de accidentes con personas». En 2021 se contabilizaron ocho víctimas mortales de usuarios de micromovilidad y, desde el 21 de marzo, están ordenados bajo la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

Finalmente, Tobias Zisik apuntó que las empresas de alquiler ya habían desarrollado el car sharing antes de que hubiera seis operadores por minuto en Madrid y señaló la oportunidad de negocio que suponía aplicar sus soluciones al sector empresarial, dado que «un 80% de los viajes de negocios se realizan con el vehículo personal», añadiendo que se debía de tratar de «una pesadilla» para brindar la cobertura correcta para las aseguradoras, algo que Bahillo concedió.