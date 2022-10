El aerotaxi español Umiles ya vuela con éxito en Francia

El aerotaxi de UMILES Next, Concept Integrity, dotado de la tecnología FlyFree desarrollada por el centro de investigación TECNALIA, ha sobrevolado con éxito el cielo de Toulouse, Onera Test Field, dentro de las demostraciones de vuelo Very Large Scale Demonstrations del proyecto TindAIR -Tactical INstrumental Deconfliction And In-flight Resolution-.

Este hecho significa un gran paso para la integración de este tipo de aeronaves en el espacio aéreo dentro proyecto europeo TindAir, que tiene como objetivo validar la gestión del tráfico aéreo urbano del futuro con aeronaves no tripuladas (U-space) y para ello han volado junto al aerotaxi otros UAVs (Vehículos no Tripulados) en diferentes capas con el fin de demostrar que la inclusión de este nuevo «tráfico» en las zonas urbanas es posible en un futuro próximo.

Durante la campaña de vuelos, UMILES Next ha podido probar en su aeronave eVTOL (eléctrica y de despegue y aterrizaje vertical) el control de vuelo automático y un aterrizaje y despegue autónomos que ha permitido integrar el aerotaxi dentro del U-space.

La movilidad del futuro apunta a ser cada vez más inteligente y sostenible. Los nuevos sistemas y desarrollos supondrán que en las ciudades cada vez más masificadas existan soluciones de transporte alternativas. En ello tienen la vista puesta UMILES Next y TECNALIA con sus soluciones de movilidad urbana aérea y terrestres que se prevé se conviertan en una alternativa real en torno a 2028.

El prototipo Concept Integrity es la evolución de la primera versión que se presentó en 2019, más evolucionada y dimensionada, capaz de desplazarse en las ciudades de forma autónoma, diseñado para el traslado de una persona y cubrir distancias urbanas de 15 km en 15 minutos.

Para que este tipo de aeronaves autónomas puedan conseguir las certificaciones necesarias para operar, por el momento tienen que ir pilotadas. Por eso UMILES Next trabaja en el diseño de su aeronave pilotada, Integrity3, basada en la tecnología patentada FlyFree, que prevé tener en vuelo en los próximos años.