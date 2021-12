La DGT advierte que aún no ha homologado ninguna luz de emergencia V16 Desde el 1 de enero de 2026 todos los vehículos en España deberán contar con una señal V16 conectada, fecha en que ya no podrán usarse ni triángulos ni balizas no conectadas

Desde el pasado 1 de julio, la luz V16 se convirtió en el sustituto legal del triángulo de emergencia. En la actualidad, en caso de tener un incidente en carretera, el conductor puede elegir entre ambos dispositivos para hacerse visible a los demás vehículos. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026 todos los vehículos en España deberán contar con una señal V16 conectada, fecha en que ya no podrán usarse ni triángulos ni balizas no conectadas.

Estas dispondrán de un sistema de conectividad autónomo que permitirá, tras su activación, enviar la geolocalización del vehículo a la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque este tipo de dispositivos luminosos no pueden fabricarse ni comercializarse todavía ya que el organismo no ha publicado la resolución técnica que regula las características que deben contener los mismos. De acuerdo con el Real Decreto, la DGT tiene un plazo de un año desde el 1 de julio de 2021, para aprobar el protocolo y formato de conexión de estas luces V-16 con el punto de acceso nacional de tráfico y movilidad.

Por lo tanto, la DGT ha decidido alertar sobre ciertas noticias que corren por Internet y hacer las siguientes consideraciones:

-Aún no hay en el mercado dispositivos V16 conectados con la plataforma DGT 3.0, debido a que el proceso de certificación del mismo aún no se ha publicado. Los ciudadanos que adquieran un dispositivo con luz NO certificada y NO conectada, deben saber que tendrán que realizar una nueva compra de dicho dispositivo conectado con DGT 3.0 antes del 1 de enero de 2026 en que dicha conectividad será obligatoria.

-La DGT publicará en el mes de enero de 2022 el proceso por el que se procederá a la certificación de aquellas luces V16 que cumplan con las características de luminosidad y de conectividad.

-A partir de febrero, los fabricantes podrán acudir a los servicios técnicos responsables de la certificación para someter a sus prototipos a las pruebas definidas y comprobar que cumplen los requisitos necesarios.

-En todo caso, se está trabajando en la redacción de una modificación del Real Decreto 159/2021 -con la finalidad de que los productos que salgan al mercado sean de la mayor calidad posible- cuya entrada en vigor está prevista para el segundo semestre del próximo año, momento a partir del cual se podrá empezar a comercializar las V16 conectadas.

-La Dirección General de Tráfico publicará en su página web los dispositivos V16 que cumplen con los requerimientos prescritos para que el ciudadano sepa lo que compra.

-A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar en el vehículo la señal V16 conectada. Hasta esa fecha los triángulos convivirán con las señales V16 no conectadas y con las V16 conectadas cuando éstas estén en el mercado.