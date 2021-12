«En 15 años en Dacia hemos dejado de ser una marca low-cost»

Hace escasamente 15 años Dacia era una marca prácticamente desconocida en Europa, con modelos un tanto obsoletos que se vendían en su país de origen. Nacida en Rumanía en 1968, la marca fue comprada por Renault Group y relanzada en 2004 con el modelo Logan, un modelo «low-cost» al que siguieron varios superventas, como el Sandero o el Duster, con los que la firma ha conseguido posicionarse en el top 5 de las marcas más vendidas en Europa. En un nuevo impulso y estrenando nuevo logo e imagen, la firma propone vehículos con una interesante relación valor-precio.

El CEO mundial de Dacia Lada, Denis Le Vot (Landivisiau, Francia, 1965, Ingeniero por la École des mines de Paris), nos ha atendido en el centro de diseño de Renault en Paris, y ha explicado a ABC cuáles son las claves del éxito de la marca, así como sus planes de futuro.

– Dacia comenzó como marca low-cost. ¿Es una imagen de la que ahora intentan alejarse?

–La definición de 'low cost' no es totalmente correcta. Un 60 o 70% de las ventas en Europa se corresponden con los acabados más altos. Nuestra gama sigue manteniendo unos precios competitivos, pero no porque no tengan calidad, sino porque prescindimos de lo que no es necesario. Por ejemplo, si el 90% de los conductores tienen 'smartphone ' es menos necesario que el coche tenga una pantalla, siempre que tenga acceso al sistema multimedia o el navegador. Tampoco es necesario contar con un asiento con reglajes eléctricos. No estamos hablando por lo tanto de un low-cost, sino de «el mejor valor del dinero». Otro punto importante es que nuestros coches tienen un valor residual 10 puntos superior a la media del mercado, por lo que su reventa es también muy interesante. En tan solo 15 años hemos pasado de ser una marca low-cost a representar la compra inteligente. No es magia, es ofrecer lo que realmente el cliente pide y necesita.

Denis Le Vot

–¿Con los nuevos diseños también se alejan de los Dacia de hace 15 años?

–Nuestro director de diseño Miles Nurnberg, ha introducido el concepto «essential but cool» con lo que buscamos unos nuevos modelos que sean auténticos, simples, inteligentes y consecuentes. Un coche a buen precio no tiene por qué ser aburrido. Y eso se ve ya en la última generación del Sandero, en el nuevo Jogger, y se verá en la nueva generación del Duster y en el Bigster.

–Con el Jogger la marca se introduce por primera vez en el segmento C-SUV, compitiendo con modelos superventas en Europa.

–Espero que los conceptos de autenticidad, simplicidad y sostenibilidad que jueguen a favor. La eficiencia la tenemos en este modelo porque es ligero, 1200 kilos, unos 283 menos que el resto de sus rivales. Gracias a los motores de gas logramos también una importante reducción de las emisiones de CO2. El diseño, aunque sencillo, no es aburrido, y finalmente dispone de una gran habitabilidad en un espacio contenido, con posibilidad de hasta siete plazas. Y todo ello en un coche que tiene un precio en Europa que parte de unos 15.000 euros. Esperamos que sea un éxito.

El prototipo Dacia Bigster marca las líneas de diseño de los próximos modelos

–En cuanto a la sostenibilidad, aparte del modelo Spring 100% eléctrico, ¿para cuándo modelos electrificados?

–El Dacia Spring representa muy bien nuestro concepto de ecomovilidad. Es un coche urbano con el que se pueden recorrer entre 230 y 305 kilómetros en entorno urbano, con lo que en la mayoría de los casos no hace falta más de una carga semanal. Ya hemos recibido más de 40.000 pedidos en tan solo 8 meses. En cuanto a la hibridación, ya contamos con la tecnología, pero empezaremos a comercializar modelos híbridos a partir de 2023. Es la forma que tenemos de hacer rentable un coche híbrido, cuando realmente la demanda nos reclame este tipo de vehículos. Tenemos a nuestra disposición la tecnología del grupo Renault, pero la sacaremos en el momento y en el segmento adecuado. Esa es la única forma en la que podremos tener el híbrido más económico del mercado.