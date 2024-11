La está en marcha el proceso de elección del Premio ABC al Mejor coche del Año 2025. Doce candidatos luchan por conseguir un premio que otorga a una marca un reconocimiento a nivel nacional, posicionándola como líder en innovación, calidad y diseño.

El Premio ABC Mejor Coche del año 2025, en su 53 edición, se concederá al modelo que, tras el proceso de votación del jurado, obtenga la mayor puntuación. Este prestigioso galardón, patrocinado por Michelin, premia, desde ya desde 1973 al coche que cada año se considera el vehículo de referencia por sus características, aceptación por los profesionales especializados del sector de la automoción y por el público, e innovación.

Puedes participar como lector en la elección [PINCHANDO AQUÍ]

Así, los miembros del jurado, elegidos mediante invitación por parte de ABC, son los medios de comunicación más importantes de España, quienes designan a su representante de equipo como jurado para votar entre los 12 modelos elegidos.

Se trata tanto de medios de comunicación generalistas, los más importantes en su territorio y área de influencia, como medios especializados, de medios impresos, digitales y televisiones.

Esos doce candidatos se presentarán el próximo miércoles 13 de noviembre mediante una «Fiesta de los elegidos», donde cada uno de los representantes de las marcas nominadas defenderán las bondades de su modelo. Se trata del Alfa Romeo Junior, Audi A3, Citroën C3 –y su variante 100% eléctrica ë-C3–, Cupra Terramar, Dacia Duster, Fiat 600 –y variante pura 600e–, Lexus LBX, Nissan Qashqai, Omoda 5, Peugeot 3008 –también con versión eléctrica e-3008–, Renault 5 y Toyota C-HR.

Acto seguido, ABC abrirá un site web bajo el nombre «mejorcoche.abc.es» el jueves 14 de noviembre a las 9:00 horas de la mañana de 2024, hasta las 24:00 horas del viernes 29 de noviembre de 2024, donde estarán a disposición de todos las bases del premio, los candidatos, las características técnicas de los modelos que concursan, la composición del Jurado profesional y el sistema de votación que deberá seguir el jurado no profesional a través de la web.

El Jurado estará dividido en jurado profesional y jurado no profesional: suscriptores ABC Premium y usuarios registrados de la web de ABC. La determinación del coche ganador resultará de la combinación de las votaciones de los jurados de manera que el porcentaje del peso del voto del resultado de la votación del profesional sea un 70%, los suscriptores un 25, y el de los usuarios registrados, un 5%.

El voto de los lectores se rige también por unas normas. Así, cada usuario registrado podrá votar una vez al día durante el periodo de votación. Por su parte los suscriptores ABC Premium podrán votar sólo una vez en todo el concurso, según las reglas disponibles en la web.

Y en lo que al profesional se refiere, cada miembro del jurado deberá enviar su votación por correo electrónico, a la dirección del Notario de Madrid D. Miguel Mestanza Iturmend, dentro del plazo que se indique.

Se tendrá que valorar en cada uno de los parámetros de diseño, motor, comportamiento, interior, consumo y relación calidad/precio, puntuando con 13 puntos al mejor coche, 11 el siguiente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Ante todo esto, está prohibido otorgar la mayor (13) o la menor (1) puntuación a un mismo modelo en todos los parámetros. En este sentido, sólo se podrá otorgar la máxima (13) o mínima (1) puntuación a un mismo modelo en un máximo de 4 parámetros, entendiéndose que es poco plausible que un modelo sea el mejor (o el peor) en todos los parámetros a calificar.

En el caso de que se compruebe por el notario que alguno de los jurados no ha otorgado el total de los puntos de acuerdo con los anteriores criterios, el miembro del jurado será informado para que pueda corregir su voto en el plazo que se indique. Si el voto no se corrige en dicho plazo, la votación de dicho jurado será eliminada en su totalidad y no será tenida en cuenta para el cómputo final.

De igual manera, ABC se reserva el derecho de expulsar, justificadamente, a un miembro del jurado si considera que se ha hecho un uso poco ético del voto. En el caso de producirse un empate en el resultado de la votación del Jurado Profesional, se ordenarán los modelos considerando primero el vehículo de la marca que haya obtenido mayor número de puntuaciones máximas (es decir 13 puntos). Si al aplicar el primer criterio de desempate se mantuviera éste, se considerará el mayor número de votaciones de 11 puntos y así sucesivamente hasta deshacer el empate.

Asimismo, en el caso de que un miembro del jurado remitiese más de una votación, sólo se tendrá en cuenta la última.

Por último, el Notario levantará acta del resultado de las votaciones el próximo 11 de diciembre otorgando el galardón a un único modelo.

El Premio ABC al Mejor Coche del Año será único e inapelable y consistirá en una mención honorífica, y entrega de un Premio simbólico físico, sin remuneración económica. Con posterioridad se organizará la entrega del premio.