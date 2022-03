BMW X3 y X4: etiqueta ECO en todas las motorizaciones

«Si funciona, no lo toques» es una de las máximas en el mundo de la ingeniería y, en una empresa en la que la ingeniería tiene tanto peso como es BMW esto es precisamente lo que han decidido hacer con dos de sus modelos más exitosos: no tocarlos. Al menos, no demasiado.

En mitad de su ciclo vital, la marca bávara ha decidido renovar sus exitosos todocaminos X3 y X4 para simplificar un 30% su equipamiento, afinar su estética exterior y ofrecer la etiqueta Eco en todas las motorizaciones, gracias al sistema mild-hybrid de 48V disponible tanto en diésel como en gasolina.

Los únicos propulsores que no optan a esta clasificación son los salvajes M Competition, que tienen 510 CV y alcanzan una velocidad máxima de 285 km/h cuando se usan en el modo M, diseñado para el circuito.

De los dos, BMW ha decidido que sea el todocamino convencional, X3, el que exponga las motorizaciones menos contaminantes. Cuenta con una variante híbrida enchufable, llamada xDrive 30e, con consumos de dos litros de gasolina por cada 100 km; y otra 100% eléctrica, iX3, con una autonomía de hasta 460 km.

En el caso del X4, con el que comparte plataforma y casi todas las mecánicas con su hermano X3, no han querido presentar —de momento— los modelos enchufables, dado que consideran que «los clientes que optan por el coupé buscan deportividad». Por ello, este modelo lleva de serie las suspensiones M Sport, más rígidas que las estándar.

En términos de equipamiento de serie, ambos SUV parten del acabado X, con un carácter más 'off-road' y protecciones de plásticos en los pasos de rueda. Cuentan con sensores de estacionamiento, faros led y el sensor de emergencia Active Guard, mediante el cual el coche tensa los cinturones si advierte una colisión inminente.

La conectividad con el teléfono es sencilla y se puede usar Apple Car Play o Android Auto, aunque el navegador de la marca alemana es de los mejores del mercado. La pantalla multimedia de serie es de 10,2 pulgadas, pero se puede optar por una de 12,3. Además, reconoce los gestos con la mano para pasar de canción o controlar el volumen, aunque esta funcionalidad sea más una curiosidad que algo que determine la decisión de compra.

Por dentro, es todo lo que se puede esperar de un BMW cuyo precio de partida comienza en los 52.6000 euros: cómodo, amplio, robusto y moderno. Los asientos de serie ya no son de tela, sino de cuero sintético, que garantizaron que «no tenía sufrimiento animal».

A la hora de conducir, a pesar de ser voluminosos todocaminos de 1.810 kilos, el trabajo mecánico de las suspensiones rígidas y la rápida respuesta de la transmisión automática ZF de ocho velocidades hace que se fácil olvidarse de ello y pensar que se conduce un ágil turismo, máxime si se usan las versiones más deportivas.

Aunque BMW presentó estos modelos a finales del año pasado, la escasez global de semiconductores ha hecho que los plazos de entrega se alargasen considerablemente. Ahora ya están disponibles en los concesionarios españoles.