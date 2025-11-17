Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Probamos el Volvo EX90: potencia, seguridad y confort escandinavo

Dani Cuadrado (AutoScout24)

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:59

El Volvo EX90 es un SUV de 5,04 metros de longitud que se ofrece en configuración de seis o siete plazas. Con una arquitectura de 800 V, este modelo ofrece una recarga ultrarrápida y una autonomía de hasta 622 km, apoyada en una batería de 102 kWh. Su diseño combina espacio, eficiencia y un notable cuidado por el detalle.

El apartado técnico destaca por su doble motor eléctrico y la tracción total, capaces de desarrollar 680 caballos de potencia, lo que le permite acelerar con contundencia completando el 0 a 100 km/h en 4,2 segundos. A pesar de su tamaño, la suspensión proporciona un confort sobresaliente y una sensación de control muy refinada.

Fiel a la filosofía de Volvo, la seguridad es un pilar fundamental. El EX90 incorpora un completo sistema compuesto de sensores, cámaras, radares y un avanzado sensor LiDAR capaz de detectar obstáculos hasta 300 metros, tanto de día como de noche o con niebla. Este conjunto trabaja en sintonía con los sistemas de asistencia y anticipa el futuro de la conducción autónoma.

El diseño exterior conserva el estilo característico de la marca, con los faros LED en forma de «martillo de Thor», manetas enrasadas y proporciones robustas que transmiten solidez y elegancia. En el interior, el habitáculo combina materiales sostenibles, ergonomía ejemplar y un alto nivel de tecnología. El sistema multimedia, impulsado por chips NVIDIA Drive AGX, integra servicios de Google y ofrece una experiencia fluida.

El maletero alcanza 669 litros en configuración de cinco plazas. Además, dispone de un compartimento delantero de 46 litros perfecto para dejar, por ejemplo, los cables de carga.

En carretera, el EX90 se comporta con aplomo, destacando por su suavidad, aislamiento acústico y estabilidad. En entornos urbanos, sus cámaras y sensores facilitan las maniobras pese a sus más de cinco metros de longitud. Con consumos ajustados —en torno a 19 kWh/100 km en carretera— y un rendimiento notable, se posiciona como una alternativa equilibrada frente a modelos de alta gama como el Tesla Model X, el BMW iX o el Mercedes EQS SUV.

El Volvo EX90 es, en definitiva, un SUV eléctrico que combina rendimiento, seguridad avanzada y comodidad premium.

Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal de AutoScout24.

