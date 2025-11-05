Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Probamos el Volvo EX30 Cross Country: 428 CV y tracción total

Autocasión

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:01

Comenta

El nuevo Volvo EX30 Cross Country es SUV 100% eléctrico que hereda el espíritu aventurero del mítico apellido Cross Country, nacido en 1997 con el Volvo V70, y lo lleva a una nueva era cero emisiones.

Con 4,23 metros de largo y una imagen más campera que el EX30 estándar, la versión Cross Country se distingue por su mayor altura libre al suelo (+17 mm), llantas específicas en color negro y grafito de 19 pulgadas y detalles específicos como la parrilla o las piezas en negro en los pasos de rueda que refuerzan su carácter off-road. Además, incorpora tracción total gracias a un sistema de dos motores eléctricos que en conjunto entregan 428 caballos, permitiendo que el coche complete el 0 a 100 km/h en unos espectaculares 3,7 segundos.

El interior apuesta por la sencillez y la tecnología, con un diseño minimalista dominado por una pantalla central de 12,3 pulgadas con sistema operativo Android Automotive y compatible con aplicaciones como YouTube, Google Maps o Spotify. Los materiales reciclados, los dos ambientes —pine inspirada en los bosques escandinavos e indigo en tonos azulados— y el equipamiento de la versión Ultra hacen del habitáculo un lugar acogedor.

Entre su abundante dotación de serie encontramos techo panorámico, sistema de sonido Harman Kardon y asientos eléctricos y calefactados. El maletero ofrece 318 litros, con fondo doble, que se complementa con un pequeño compartimento bajo el capó de 7 litros ideal para guardar los cables de carga.

Con una batería de 69 kWh, el EX30 Cross Country homologa hasta 436 km de autonomía y admite carga rápida de 150 kW, con la que puede pasar del 10 al 80% en menos de 27 minutos. Su comportamiento en carretera prioriza el confort y la suavidad, sin renunciar a la capacidad de afrontar terrenos más exigentes gracias a la tracción total y su mayor altura libre al suelo.

El primer Cross Country eléctrico de Volvo tiene un precio que parte de algo más de 53.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  6. 6 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  7. 7 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  8. 8 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  9. 9 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  10. 10 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Probamos el Volvo EX30 Cross Country: 428 CV y tracción total