Primer vehículo eléctrico de la nueva marca bZ de Toyota

Tecnologías de vanguardia

Toyota ha colaborado con Subaru, socio de desarrollo en este proyecto, para el diseño de un nuevo sistema de tracción total. El resultado es una mayor seguridad al circular en condiciones complicadas, y confiere al nuevo SUV compacto japonés la capacidad de un auténtico todo terreno. El modelo bZX4 con tracción total monta unos motores de 80 kW independientes en los ejes delantero y trasero. También se puede optar por la función X Mode, con distintos modos de conducción, para adaptarse mejor a las circunstancias con ajustes para nieve o barro -por debajo de 20 km/hora- y control del agarre para una conducción todo terreno más ruda, por debajo de 10 km/hora.

Para más adelante, el bZ4X también será el primer modelo de Toyota que dispondrá del sistema de dirección por cable One Motion Grip. Este sistema electrónico prescindirá de la conexión mecánica entre el volante y las ruedas delanteras, y ajustará el ángulo de los neumáticos con precisión según la intención del conductor. Además, deja más espacio para las piernas, con lo que da más libertad a la posición de conducción y facilita la entrada y salida del coche. El volante tradicional se sustituye por el control One Motion Grip, cuyo funcionamiento resulta mucho más fácil y fluido, sin necesidad de cruzar los brazos al girar. Así, se puede llegar de tope a tope con solo girar 150 grados. Puesto que el sistema no tiene conexiones físicas, se suprimen las posibles vibraciones de los neumáticos en la dirección, pero el conductor sigue pudiendo notar sensaciones como las irregularidades de la superficie por la que se transita.