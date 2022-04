Kia EV6, premio 'Red Dot Design 2022'

Viernes, 22 abril 2022, 08:58

Tras ser galardonado recientemente como Coche del Año en Europa, el crossover eléctrico coreano ha obtenido la victoria absoluta en los prestigiosos Premios de Diseño 'Red Dot Design Award 2022'. El jurado compuesto por 50 expertos, entre los que se encuentran diseñadores independientes, profesores de diseño y periodistas especializados, le ha otorgado el título 'Red Dot: Best of the Best' por su diseño pionero, y visión de futuro. No ha sido la única distinción. El Kia EV6 también ha sido nombrado vencedor de la categoría Red Dot: «Productos Innovadores».

El EV6, recién llegado a las islas hace apenas unos meses, señala las nuevas directrices de la marca en su afán por convertirse en proveedor líder en soluciones de movilidad sostenible. El innovador crossover eléctrico se ha desarrollado siguiendo la nueva filosofía de diseño de Kia «Opposites United» que garantiza una poderosa presencia visual, a partir de la acertada combinación de elementos estilísticos nítidos y formas esculturales.

Karim Habib, director del Centro de Diseño Global de Kia, mostró así su satisfacción por ambos reconocimientos: «El EV6 es un vehículo muy importante para Kia, ya que se trata de nuestro primer eléctrico específico con nuestra mejor tecnología para una nueva era. Estábamos decididos a superar los límites del diseño del automóvil y a respaldar el producto con una imagen ingeniosa, audaz e innovadora». «Estos dos premios Red Dot honran el arduo trabajo de nuestros equipos y nos animan a mantener el rumbo hacia el futuro de la movilidad responsable con el medioambiente».

El EV6 continúa la impresionante racha de éxitos de Kia en los Premios Red Dot. Desde 2009, cuando el Kia Soul se convirtió en el primer vehículo de una marca coreana en recibirlo, un total de 27 modelos de Kia han sido partícipes de este codiciado galardón. El EV6 es también el sexto Kia en recibir la más alta distinción como «Best of the Best».

El Kia EV6 ha recibido una respuesta extremadamente positiva desde su lanzamiento el año pasado. Además de ganar los premios Red Dot y Coche Europeo del Año 2022, el crossover eléctrico acumula otra serie de premios como el de «Coche Alemán del Año 2022» en la categoría Premium, «Coche Irlandés del Año 2022», «What Car? Car of the Year 2022», así como «Crossover of the Year» en los TopGear.com Awards 2021, y los premios inaugurales «Best Cars of the Year» 2021/22.

La historia del Red Dot Award, uno de los concursos de diseño más importantes del mundo, se remonta a 1955, y se divide en tres disciplinas: Diseño de productos, Diseño de marcas y comunicación, y Concepto de diseño. El jurado profesional, además de la estética, también evalúa criterios como la funcionalidad, ergonomía, calidad y compromiso ecológico. En la categoría «Productos innovadores», la atención se centra en las características innovadoras del producto presentado.