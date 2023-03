Opel sale al encuentro de los conductores para ofrecer soluciones a las ZBE

Aunque la cercanía de las elecciones municipales está retrasando la puesta en marcha de las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades de más de 50.000 habitantes, la realizar es que estas áreas restringidas al tráfico, donde solo podrán circular los vehículos más «eco» están generando numerosos quebraderos de cabeza a los usuarios.

Una pregunta que se hacen numerosos conductores desde principios de año es si podrán circular o no con su vehículo actual. Y la duda más importante para quienes están pensando en cambiar de vehículo es la de qué tipo de mecánica elegir, ya que la Unión Europea ha aprobado que a partir de 2035 no se podrán vender vehículos de combustión, gasolina y diésel, y el coche eléctrico no termina de convencer.

La realidad es que pese a que afectan al 53% de la población española, pocos automovilistas son conscientes de lo que implica la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios con más de 50.000 habitantes.

En este contexto, la marca Opel ha puesto en marcha los Encuentros Greenovation, un evento que está recorriendo la Red de Concesionarios Opel en el que se informa a todas las personas interesadas sobre el impacto de las ZBE que se están implantando en su área metropolitana y las restricciones de acceso a los vehículos con distintas etiquetas medioambientales emitidas por la Dirección General de Tráfico. Además, suponen una oportunidad de probar los automóviles de la gama electrificada Opel, que tienen la mejor garantía de acceso libre al centro de las grandes ciudades: el distintivo Cero de la DGT.

En estos encuentros los expertos de la marca explican cuestiones como la autonomía real de los vehículos eléctricos, los trámites necesarios para instalar un cargador doméstico así como las características del mismo, y cómo no, las tarifas de recarga.

Según los responsables de la marca, solo conociendo la realidad los usuarios serán capaces de valorar si realmente un coche eléctrico es la solución de movilidad más adecuada a sus necesidades, o si antes de dar el paso a un coche enchufable les resultará más rentable y beneficioso decidirse por un modelo electrificado, híbrido o Mild Hybrid.

Para Opel, la electrificación debe tener un efecto real en la lucha contra el cambio climático. Para asegurar una transición energética que no deje a nadie atrás, debe estar disponible en una amplia gama de automóviles que cubra necesidades muy diversas.

Sus vehículos de bajas emisiones abarcan una gran variedad de segmentos, que van desde el compacto Opel Corsa-e o las berlinas compactas, con el Opel Astra PHEV a los SUV, con el eléctrico Opel Mokka-e y el híbrido enchufable Opel Grandland PHEV. Todos ellos se podrán poner a prueba en los Encuentros Opel Greenovation.

Fabricado en la Planta de Zaragoza, el Opel Corsa-e se ha convertido un referente entre los automóviles eléctricos del segmento B. Más allá de sus hasta 359 Km de autonomía, su batería de 50 kWh puede cargarse de forma rápida hasta el 80% de su capacidad en 30 minutos. Gracias a su potencia de 136 CV (100 kW) y su par máximo instantáneo de 260 Nm, destaca por su capacidad de respuesta, agilidad y comportamiento dinámico.

En el segmento de moda, el de los SUV, el Opel Mokka-e inaugura el nuevo frontal de la marca, el Opel Vizor, en un automóvil de calle, en el que reina la nueva generación del logotipo del rayo, el Opel Blitz. En la zaga, el nombre del modelo aparece alineado en el centro mientras que el interior estrena el cuadro de instrumentos Pure Panel, totalmente digitalizado e intuitivo que promete una experiencia de conducción totalmente novedosa.

Su «hermano mayor» en el universo de los SUV es el Opel Grandland. Su versión Hybrid4 combina lo mejor de la tracción eléctrica y del motor de combustión para obtener altas prestaciones y una considerable autonomía «cero emisiones» de 63 Km, proporcionada por una batería de 13,2 kWh. Bajo el capó, este SUV de alta gama combina un motor turbo de gasolina de 1,6 litros y dos propulsores eléctricos, que ofrecen una potencia conjunta de 300 CV (221 kW) a mencionar de forma destacada en su versión GSe. Su consumo de combustible combinado es de 1,3-1,4 l/100 km y las emisiones de CO2 de 29-32 g/km. Puede alcanzar una velocidad máxima de 235 km/h.

Normas generales

La implantación de estas Zonas de Bajas Emisiones conllevará que los vehículos más contaminantes no puedan acceder al centro de las ciudades. En España, con un parque móvil cuya edad media se sitúa por encima de los 13 años, muchos de los vehículos que circulan actualmente por el centro de las ciudades ya no podrán hacerlo.

Solo los coches con Etiqueta ECO (verde y azul) -en su mayoría vehículos híbridos, de gas o ambos- y Etiqueta CERO emisiones (azul) -los eléctricos e híbridos enchufables- podrán acceder, circular y aparcar sin restricciones en las ZBE.

Los coches con Etiqueta C (verde) –los gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los diésel a partir de septiembre de 2015- y los coches con Etiqueta B (amarilla) –los gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y los diésel a partir de 2006- podrán circular en todas las ZBE de cualquier ciudad, aunque pueden ir implementándose restricciones municipales para el aparcamiento -sobre todo en el caso de la Etiqueta B-, como en Madrid Central, donde es obligatorio que aparquen en un parking regulado antes de abandonar la zona.

El resto de los vehículos, los más contaminantes y denominados A -los gasolina anteriores al año 2001 y los diésel anteriores a 2006-, no tiene derecho a ningún tipo de distintivo al no cumplir los requisitos para ser etiquetado como vehículo limpio y son los que quedan más restringidos.