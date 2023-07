Así es el 'Wall:e' para movernos por la ciudad sentados, a cubierto y con estaciones de recarga

No sabemos cómo será el futuro, pero hay muchas personas con inquietudes especiales que siempre buscan dar respuestas a todo tipo de retos para la sociedad. Imaginemos que, en una ciudad, además de las estaciones de alquiler de bicicletas, tuviésemos también estaciones de coches eléctricos monoplazas. Sería una situación ideal que, pagando una cuota, todos los ciudadanos, incluso aquellos con movilidad reducida o sin carnet, pudiesen desplazarse en estos monoplazas eléctricos que funcionan con un avanzado sistema de conducción autónoma y, todo ello, con la posibilidad de unirse entre sí para el transporte de más de una persona al mismo tiempo.

Este proyecto ya existe, se conoce como LINK y lo ha ideado un valenciano, Luis Muñoz, con el que recientemente ganó el primer premio Movin'on de Michelin ante la búsqueda de soluciones de movilidad para el futuro.

Hace poco conocimos en este diario lo que era este proyecto, pero hoy toca descubrir a la persona que está detrás de él, a Luis, un valenciano que siempre está al tanto de nuevos retos o concursos compaginándolo con su trabajo del día a día.

Tras su formación en FP de Delineación, cursó en la Universidad una Ingeniería Técnica de Diseño Industrial. Posteriormente, ganó un concurso de diseño de coches cuyo premio era cursar el máster de Diseño de Automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia. Este máster colaboraba con la revista Autopista y el premio, además de la plaza, era un Nissan Juke. Actualmente trabaja en una empresa de ingeniería informática que se llama Noves Tecnologíes Quatre, donde hacen programas a medida, apps, páginas web…etc.

Antes de recibir su premio actual, ¿había trabajado en el sector del automóvil o de la movilidad? ¿Había hecho algún proyecto así?

R: De forma profesional, nunca. A nivel amateur, muchos. Antes de cursar el máster me había presentado al concurso de Autopista dos veces, y después, durante el máster, pude trabajar mucho más a fondo con el automóvil.

¿Cómo surge la idea de participar en el concurso de Michelin?

R: Hay personas como yo que tenemos muchas inquietudes, que siempre tenemos que estar haciendo algo. Yo, de hecho, a parte de trabajar, me presento a muchos concursos durante el año. También estudié diseño gráfico, así que también me he presentado a concursos de carteles o cosas así. Son concursos que me parecen interesantes pero, sobre todo, que constituyen un desafío para mí, me gustan los retos, y por lo menos durante el año suelo participar en cuatro o cinco concursos. Entre ellos este año ha estado el de Movin'On de Michelin, al que ya me había presentado en 2017.

¿De qué trataba en 2017? ¿Y cómo se presentó este año?

R: El concurso trataba de diseñar un coche de las 24 Horas de Le Mans para el año 2050. Había que diseñar un coche para el futuro. Ahí conocí el concurso, y ese año cuando me dieron las bases me venía bastante mal, la verdad, tenía mucha faena en ese momento y no tenía tiempo para presentarme. Aun así, llegó un momento en el que tuvimos un bajón de trabajo y vi el momento perfecto para presentarme. A diferencia del de 2017, en el que me pasé todo el mes de agosto trabajando sin parar día tras día, en esta ocasión me lo tomé con más calma, tenía las cosas claras, sabía lo que debía hacer y conocía mejor las herramientas. En dos semanas lo monté en 3D, lo rendericé, luego tardé una semana más en montarlo en Photoshop y me resultó fácil.

¿Cómo fue el proceso de creación de LINK?

R: El proceso que te he comentado de dos semanas fue el proceso final. La primera vez que me presenté al concurso de Autopista y del Máster hice algo así como una especie de quad, un coche monoplaza con una estructura en 'X' envolvente con cuatro ruedas descubiertas. La idea que había propuesto para ese coche era que cada rueda tenía un sistema de dirección y un motor independiente, de forma que el coche pudiese girar sobre sí a baja velocidad. Pero era un coche para divertirse, para pasarlo bien, porque por ejemplo si llovía no podías usarlo. Pero la idea de tener un coche monoplaza para moverte siempre me ha gustado. En el máster también hice un coche monoplaza que se enganchaba uno con otro, y de la suma de ambos proyectos ha salido LINK. Aunque con LINK quería ir más allá, quería un coche para todos los públicos, y eso incluye a personas con movilidad reducida, como mi mujer, que va en silla de ruedas, así que LINK es la solución a esa problemática.

¿Cuáles son las características técnicas de LINK?

R: El coche es autónomo, no se conduce. Es como el Valenbisi (servicio de bicicletas de Valencia), la idea es que haya estaciones repartidas por toda la ciudad. En esa estación, si quieres ir a la plaza del ayuntamiento, lo programas y el vehículo de forma autónoma se desengancha y te lleva hasta la estación de destino, que será otro enganche donde podrás bajarte. Al ser así puede llevarlo hasta un niño, y es eléctrico, necesitaría una batería para cargarse, pero una pequeña, porque estamos hablando de desplazamientos urbanos, con 50 kilómetros de autonomía tenemos de sobra porque no va a salir de la ciudad y en cada estación de enganche esa batería se auto-recarga. Además, el hecho de tener una batería pequeña reduce el peso del coche, por lo que hay un menor consumo.

¿Cuándo cree que este proyecto podría llegar a ver la luz en un futuro?

R: Nada me haría más ilusión que ver uno de mis coches en la calle. Sinceramente, no lo sé. Si hablamos de tecnología, la conducción autónoma está, el sistema eléctrico está… habría sistemas como los enganches o la intercomunicación de los coches por cámaras y altavoces que habría que mirarlo… pero, realmente, esa tecnología podría estar en cuestión de diez años.

¿Cuáles son sus proyectos futuros? ¿Algo relacionado con el mundo del automóvil?

R: No me cierro a nada, aunque tampoco tengo algo concreto con lo que seguir. Ojalá que haber ganado este concurso me lleve a algún sitio y me salgan ofertas. De momento, el otro día, por ejemplo, estuve hablando con el jurado del concurso, que son de Estados Unidos y la gran mayoría trabajan en Ford. Estuve hablando con el jefe de diseño de Ford y le estuve enseñando mis trabajos, y me dio bastantes consejos. No me cierro puertas, y siempre que haya un concurso interesante y sea atractivo para mí, participaré.

¿Cómo cree que será la movilidad del futuro?

R: Yo creo que será muy parecida a la que he pensado yo. No exactamente igual, pero seguro que diferente a como la conocemos hoy en día. Creo que el coche privado desaparecerá en las ciudades, no en las zonas rurales, pero en las ciudades puedes hacer proyectos como el de LINK.

Para moverte por la ciudad puedes moverte con LINK, pero para salir no podrás, aun así, se necesitará otro tipo de coche para hacer largos desplazamientos. Pero yo lo veo todo esto como algo público, no como algo privado.