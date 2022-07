Toyota refresca la gama Aygo X Cross

Cumpliendo de nuevo con el compromiso de refrescar periódicamente la oferta de su modelo más urbano y juvenil, Toyota actualiza la gama de Aygo X Cross, con dos nuevos acabados, Like y Chic, que sustituyen a los anteriores Trendy Edition y Limited Edition, respectivamente.

El nuevo crossover urbano de Toyota, único en el segmento A, con precios quearrancan en 14.400 euros, mantiene la misma estructura de tres acabados al conservar el ya existente Play, el acabado más equilibrado de la gama en la relación precio-equipamiento, con elementos de serie como llantas de aleación de 17 pulgadas, faros halógenos de tipo proyector, luz diurna y pilotos LED, faros antiniebla, volante de cuero, retrovisores con ajuste eléctrico, encendido automático de faros y elevalunas eléctricos delanteros, entre otros muchos.

El nuevo acabado Like pasará a sustituir a la edición especial Trendy Edition, y al igual que su antecesor, busca ser el centro de gravedad de la gama Aygo X Cross y marca el comienzo de un estilo más extrovertido y llamativo. Un acabado que busca atraer todas las miradas. Y el acabado Like equipa de serie un pack de personalización exterior que no estaba disponible en Trendy Edition, que incluye llantas de 18 pulgadas en negro mate con detalle en color, además de vinilos en los paragolpes delantero y trasero y molduras laterales.

En caso de equipar el color exterior Rojo Chili, el color del pack de personalización será en Rojo Chili, mientras que en caso del color Verde Selva, el tono del pack de personalización será Beige Latte.

En el interior, la configuración decorativa de colores se actualiza, y el diseño de la tapicería pasa a ser de tela. En cuanto al equipamiento, esta nueva edición comparte elementos que ya incorporaba la variante a la que reemplaza en la gama, como las llantas de 18 pulgadas, faros Full LED, pantalla multimedia de 8, cristales traseros oscurecidos, sensor de lluvia y retrovisores eléctricos calefactables.

Al igual que en Trendy Edition, el acabado Like tiene dos packs opcionales. El Pack Connect incluye el sistema multimedia Toyota Smart Connect de 9 pulgadas, conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto y cargador inalámbrico. El Pack Connect + JBL, adicional al contenido del Pack Connect, incluye el sistema de sonido premium JBL con cuatro altavoces + subwoofer.

Otra de las principales novedades del acabado Like es que tendrá disponible como opción el techo de lona -Pack Sky- en todas sus variantes. Así, la actualización de la gama de Toyota Aygo X Cross ofrece la opción de montar el techo de lona «Sky» en todos los acabados salvo Play.

Por su parte, el nuevo acabado Chic, que sustituye a Limited Edition y que se convierte en el tope de gama de Aygo X Cross 2022, está disponible únicamente en el color Beige Latte. Las llantas de 18 pulgadas son de color bi-tono y no lleva ningún paquete de personalización exterior, como sí incluía el Limited Edition.

En el habitáculo, el acabado Chic hereda la tapicería de cuero parcial que equipaba de serie el acabado Trendy Edition, en este caso con las costuras en color Beige Latte. El acabado Chic mantiene un nivel de equipamiento de serie muy competitivo que incluye sistema multimedia Toyota Smart Connect de 9 pulgadas, cargador inalámbrico y sensores de parking delanteros y traseros entre otros.

A nivel exterior, en la renovada gama de Aygo X Cross desaparece el color Azul Florida y se incorpora el color Verde Selva, que hasta ahora ha estado disponible únicamente en el acabado Limited Edition.