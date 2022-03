Todoterreno puro y duro

En 2017, el presidente de Ineos, Jim Ratcliffe, amante de los coches todoterreno y multimillonario (en su porfolio de empresa figuran, entre otras muchas, una de las mayores empresas petroquímicas del mundo, el equipo ciclista Inneos y también una participación de un tercio de la propiedad del equipo Mercedes de Formula 1), detectó un vacío en el mercado para un 4X4 funcional, sencillo y preparado para el trabajo duro, capaz también de desenvolverse fuera de pistas. Así fue como se fundó Ineos Automotive Limited, que reunió un equipo compuesto por experimentados profesionales del motor con el objetivo de hacer realidad esa visión con una perspectiva novedosa del desarrollo y la fabricación de los vehículos todoterreno.

El resultado de todo esto es el Grenadier, un verdadero 4x4, sin concesiones, que combina el espíritu y diseño británicos con la precisión de la ingeniería alemana. Para la fabricación del nuevo Grenadier, Ineos compró la fábrica situada en Francia en la que Mercedes ha estado hasta ahora fabricando el Smart. Ineos empezará la producción de su 4x4 Grenadier de gasolina y turbodiésel en julio de 2022 con motores BMW de 3 litros de cilindrada, seis cilindros con doble turbo, con potencias de 285 y 249 caballos respectivamente. Estos sistemas de propulsión estarán disponibles con una transmisión automática ZF de ocho velocidades. Como no podía ser de otra forma en este tipo de vehículos, el Grenadier tiene chasis de largueros, suspensión de ejes rígidos, reductora y bloqueo de los tres diferenciales. Los precios aún están por definir, pero es presumible que se sitúen muy cerca de los 70.000 euros dependiendo de la motorización y el nivel de equipamiento.

Ineos contará en España con una limitada red de concesionarios (ocho en un principio) y un servicio de posventa de apoyo en colaboración con los talleres oficiales de Bosch para ampliar su cobertura geográfica. De esta manera, la mayoría de clientes no estarán nunca a más de 50 km de un taller autorizado por Ineos. En los casos en que los recambios no estén disponibles de inmediato, la marca se propone lograr una entrega en un máximo de 24 horas.

El diseño exterior del Grenadier es tributario de los populares Land-Rover del siglo pasado, aunque con la máxima funcionalidad, confort y tecnología moderna de estos tiempos. Es difícil comparar al Grenadier con algún modelo del mercado actual, pero el Jeep Wrangler «largo» de 5 puertas podría ser uno de los rivales más caracterizados, aunque el modelo estadounidense no ofrece el grado de sofisticación del nuevo 4x4 de Ineos.

Ineos Grenadier.

Entre los equipamientos específicos para vehículos 4x4 más destacados con los que cuenta el Grenadier se encuentran una escalera alineada con las líneas de cierre del portón para acceder al techo y cableado exterior, con puntos de salida en la parte delantera y trasera del techo, para facilitar la conexión de lámparas auxiliares, de trabajo o balizas. En el exterior de la carrocería se dispone de las clásicas barras y tiras en el techo para poder colocar cargas y fijarlas de manera segura sin baca (aunque es posible instalar una si se desea). Por último, las líneas de cintura con tiras protectoras en las puertas pueden llevar un cinturón de herramientas opcional, mientras que en la parte trasera se pueden colocar cargas o accesorios, como por ejemplo un bidón.

Se ha diseñado el interior del Ineos Grenadier con un propósito: ofrecer el espacio, la funcionalidad y la versatilidad que se necesitan en un 4x4 de altas prestaciones. Su diseño fusiona tecnologías modernas con todo el confort que se espera en esta década y en el futuro. El puesto de conducción, con pantallas y botones de control por dondequiera que se mire, incluido el techo, le asemeja a la cabina de un avión. Los interruptores están muy separados entre sí e indican claramente su función para facilitar su uso mientras se conduce, incluso con guantes puestos. La consola superior dispone de controles de los bloqueos del diferencial y circuitos eléctricos auxiliares. La pantalla táctil de 12,3 pulgadas de diámetro muestra el panel de instrumentos digital y los menús del sistema de información con navegador y Apple CarPlay o Android Auto. También se puede acceder a todos los menús con la pantalla táctil o con el mando giratorio de la consola central aunque las manos estén mojadas o manchadas.

Los aventureros de la conducción 4x4 podrán disfrutar del sistema Pathfinder Off-Road Navigation, con el que podrán programar, seguir y guardar su ruta mediante paradas donde no haya señales de tráfico ni marcas de ruedas. Por su parte, los envolventes asientos Recaro ofrecen confort y soporte dentro y fuera del asfalto. Se puede añadir calefacción a los asientos delanteros y tapicería de cuero de forma opcional. Diseñado para funcionar de forma mecánica en la medida de lo posible, el nuevo Grenadier incluye aproximadamente la mitad de unidades de control electrónico de otros vehículos similares, para elevar la fiabilidad y ofrecer una experiencia de conducción más analógica y directa.

Para los usuarios que precisan un vehículo de estas características para trabajar en el campo o, porque no, en travesías por el desierto, la funcionalidad del Grenadier no admite comparación. El suelo de goma es impermeable y dispone de tapones de drenaje; los interruptores y superficies del salpicadero son lavables y a prueba de salpicaduras; los asientos son resistentes a manchas y al agua, por lo que no necesitan protección adicional. Asimismo, están disponibles, numerosas opciones de almacenamiento: cajón bajo el asiento, caja de tapa con cierre de llave en la consola central, zona de almacenamiento seguro en el lateral de la zona de carga y soportes para botellas de un litro en todas las puertas.