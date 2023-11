Nuevo Renault Master: fuerte diseño y más de 40 combinaciones disponibles

Comercializado a partir de la primavera de 2024, en nuevo Renault Master está diseñado para llegar más lejos, cargar más y gastar menos. Con un diseño muy llamativo, su interior lo es todavía más. Recurre a materiales de alta calidad y su pantalla de 10 pulgadas, de serie en toda la gama, resulta muy agradable a la vista. De hecho, todo está orientado hacia el conductor. El almacenamiento interior es de 135 litros repartidos entre el salpicadero, los portavasos laterales, el cajón de la guantera, el compartimiento superior y en cada uno de los dos niveles de almacenamiento de las puertas.

Así, se transforma fácilmente en una auténtica oficina móvil. El respaldo del asiento central forma una mesa de trabajo una vez plegado y el asiento se levanta para dar acceso a un espacio de almacenamiento para un portátil. Las tomas USB-C proporcionan energía a dispositivos electrónicos. Cada detalle está pensado para un uso diario intensivo como, por ejemplo, los laterales exteriores de los asientos, más resistentes, que facilitan la entrada y salida y mantienen su apariencia en el tiempo. Existen múltiples opciones disponibles para los asientos, tanto en configuración como en tapicerías.

En lo que a motorizaciones se refiere, se puede elegir entre cuatro variantes de la motorización diésel Blue dCi, con potencias de 105, 130, 150 y 170 CV. Ofrecen importantes reducciones de consumo (- 1,5 l/100 km de media), así como de emisiones de CO2 (- 39 g/km), lo que les permite mantenerse por debajo de los 200 g/km. De la transmisión se encarga una caja de cambios manual o a una nueva caja de cambios automática de convertidor de par de 9 velocidades especialmente eficiente.

Renault Master P.F.

Las versiones E-Tech 100% eléctricas del nuevo Master ofrecen dos motores de 96 o 105 kW. Ambos desarrollan 300 Nm de par y es posible elegir una batería con una capacidad de 40 kWh (180 km de autonomía WLTP) o 87 kWh (más de 410 km de autonomía WLTP). La carga rápida de 130 kW en corriente continua permite recuperar 229 km de autonomía en 30 minutos. En casa, la carga del 10 al 100 % se puede realizar en menos de cuatro horas con cargador de 22 kW en corriente alterna.

Renault Master P.F.

Asimismo, el nuevo Renault Master ofrecerá funciones V2X en versiones eléctricas: Vehicle To Load (V2L) y Vehicle To Grid (V2G). Esto incluye la posibilidad de cargar dispositivos externos (V2L, del vehículo a un dispositivo eléctrico) con una toma en el habitáculo, en el área de carga y mediante un adaptador que se conecta en la toma de recarga para conectar dispositivos portátiles (herramientas, equipamientos informáticos…) o equipos integrados en vehículos transformados por carroceros (equipamientos frigoríficos, portón motorizado, autobús con calefacción/climatización adicional, etc.) directamente a la batería.

Para todo tipo de necesidades

El nuevo Renault Master ofrece una gama completa desde su lanzamiento para cubrir todo tipo de necesidades profesionales. Incluye 20 siluetas diferentes, de 11 a 22 m3, con una mayor anchura de acceso (+40 mm) en la puerta lateral corredera y mayores longitudes de carga (+100 mm), lo que las sitúa entre las mejores de su categoría. Sus cargas útiles, dimensiones y volúmenes mejoran para convertirlo en un vehículo comercial ideal que redefine las prestaciones de su categoría.

Renault Master P.F.

Se ofrecen 20 bases de conversión desde fábrica, donde un taller permite ahora realizar algunas de ellas directamente in situ (volquetes, cabinas alargadas, grandes volúmenes, etc.). Esto permite ofrecer un catálogo de kits montados en fábrica, lo que supone una reducción de los plazos de entrega y un menor número de transportes.

Renault Master P.F.

La distancia entre ejes más corta y el tren delantero rediseñado ofrecen una maniobrabilidad sin precedentes, con un radio de giro reducido de 1,5 m. Así, la maniobrabilidad en ciudad se trasciende de tal manera con el nuevo Master que vuelve a dar a los clientes la opción de hacer usos urbanos de las versiones L3.

Incluso, y como ocurre con todos los vehículos eléctricos de la gama, integra los elementos human first program de Renault, diseñados para ayudar a los equipos de emergencia a intervenir en el vehículo en caso de accidente: QRescue, un código QR destinado a los bomberos está integrado en la carrocería para guiarles lo más rápidamente posible en su intervención; el acceso para bomberos permite inundar la batería de alta tensión de las versiones eléctricas y evitar cualquier conato de incendio; el interruptor SD permite desconectar la batería para poder intervenir en el vehículo con total seguridad, y la batería está instalada en un marco específico y reforzado que la protege de todo tipo de impactos.