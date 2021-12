Morgan Plus 8 GTR, el más potente de la historia de la marca

El primer Morgan Plus 8 GTR, el automóvil más potente de la historia de la empresa, se ha completado en la fábrica de la empresa en Malvern Link, Worcestershire. Con un acabado en llamativo azul Yas Marina, el primer modelo evoca los bocetos de diseño originales, que rinden homenaje al prominente vehículo de carreras Plus 8 'Big Blue' de los noventa. Limitado a solo nueve unidades, el proyecto Plus 8 GTR solo ha sido posible gracias a la reciente disponibilidad de varios chasis rodantes Plus 8.

Los ocho automóviles restantes están todos en producción, con varios acabados antes de fin de año, y el resto se completarán en el primer trimestre de 2022. Cada cliente ha trabajado en estrecha colaboración con el equipo de diseño de Morgan para encargar su propio modelo a medida, lo que demuestra aún más la capacidades de personalización de la empresa. Los nueve automóviles se fabrican en diferentes configuraciones de transmisión y lado de la transmisión de acuerdo con los requisitos del cliente, y cinco de los ocho vehículos se exportan a nivel mundial.

Las mejoras de rendimiento incluyen una nueva puesta a punto del motor y escapes deportivos de doble salida estilo cañón. Estas mejoras mejoran la respuesta del acelerador y aumentan la potencia de salida con respecto al Plus 8 de producción anterior.

El Plus 8 GTR explora temas de diseño como la línea de los hombros altos, que no se veía en un cuerpo Morgan tradicional durante décadas. Sus ruedas de bloqueo central de cinco radios recuerdan a los autos de carrera Plus 8 de Morgan de la década de 1990, enmarcados a la perfección por pasos de rueda sutilmente reesculpidos. Otros elementos de diseño incluyen una parte trasera revisada, aletas delanteras y divisor delantero, todos ellos hechos a mano con aluminio. La instalación de un techo rígido con ventilación en la cabina completa la estética inspirada en las carreras. El interior cuenta con nuevas tarjetas de puerta que se adaptan a las tapas altas de las puertas, diales GTR personalizados y la opción de asientos y arneses de carreras de fibra de carbono. Cuentan con gráficos únicos en todo y cada GTR está equipado con una placa que indica su número en la secuencia de construcción.

Asimismo, el Plus 8 GTR es el segundo proyecto especial de Morgan del año, después del Plus Four CX-T. Si bien son diferentes en su función y apariencia, ambos modelos demuestran la flexibilidad de la marca Morgan, celebrando la artesanía, el diseño y la experiencia de conducción.