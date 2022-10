Lexus pone zapatos rojos al nuevo RX

En colaboración con Harris Reed, el aclamado diseñador de moda, famoso por sus creaciones a contracorriente, Lexus reinventa los icónicos zapatos rojos que Dorothy lucía en la película 'El Mago de Oz'. Durante un evento celebrado en Nueva York con ocasión del 50 aniversario de la Revista W, a la que asistieron numerosos famosos, Lexus presentó sus flamantes 'llantas rojo rubí'. Con licencia de Warner Bros. Consumer Products, el concepto celebra el nuevo y atrevido diseño del vehículo más icónico de la marca, el nuevo Lexus RX.

Lexus / P.F.

Lexus nos recuerda que sigue situándose a la vanguardia con la interpretación moderna de una de las películas más célebres de todos los tiempos. ¿Qué hubiera pasado si, en 'El Mago de Oz', ¿Dorothy hubiera ignorado el consejo de 'seguir el camino de baldosas amarillas' y hubiese optado por el camino menos transitado?

Con las 'llantas rojo rubí', Reed y Lexus presentan el RX como el vehículo definitivo que inspira a los conductores y les anima a desviarse del camino marcado. En su papel de vehículo oficial de la fiesta del 50 aniversario de la revista W, el RX con «llantas rojo rubí» estacionado en la entrada al evento dio la bienvenida a innumerables iconos de la moda, famosos y celebridades que, en su día, a lo largo de las décadas, fueron portada de W, marcando además la tónica del festejo inspirado en los años 70.

Lexus / P.F.

«Como diseñador de género fluido, siempre me he movido por los caminos menos transitados, en los que he hallado mi inspiración,» declaró Reed. «El nuevo y atrevido diseño del Lexus RX y la cinematografía del clásico de Hollywood, 'El Mago de Oz,' recogen la interpretación literal de lo que supone elegir tu propio camino y comenzar un nuevo viaje por la senda de baldosas rojas, en un claro guiño a los icónicos zapatos rojos de la película y a mis propios diseños», añadió.

Para diseñar las 'Llantas rojo rubí', Reed se inspiró en dos de los sombreros de su reciente colección prêt-à-porter para la primavera de 2023. El reverso de las llantas es de aluminio sólido sellado con purpurina brillante. En el centro se sitúan el núcleo de rubí y el logo de Lexus, incrustados en una pulida pintura rojo rubí, y alimentado por luces LED que les dan vida. Los alerones ponen al descubierto el potente color rojo rubí desde ángulos muy diversos, creando un momento mágico que celebra el icónico poder de los zapatos y las llantas. El dramático cambio de color representa la transición entre dos mundos que sumerge a los espectadores en este viaje.