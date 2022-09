Oli, el innovador «concept» de Citroën basado en el Ami

La firma Citroën se ha caracterizado a lo largo de su historia por unos diseños que como mínimo podemos calificar como originales. Uno de esos vehículos rompedores por su estética y concepto es el cuadriciclo Ami, que poco a poco se va adueñando de los paisajes urbanos con su propuesta 100% eléctrica.

Ahora la marca va más lejos presentando un «concept car» que siguiendo precisamente la estela del Ami amplía sus capacidades y versatilidad. Se trata del Oli [all-ë], una propuesta que en realidad es un estudio de ideas, que busca ofrecer una movilidad eléctrica «versátil y divertida» y que va en contra de la tendencia de fabricar vehículos familiares de cero emisiones «pesados, complejos y caros».

El objetivo de Citroën es contar con el mejor ciclo de vida en su segmento gracias a la reducción de peso y complejidad, los materiales reciclados y reciclables, la asequibilidad, la durabilidad y una larga vida útil. Con un peso de 1.000 kg, este concepto de vehículo podrá ofrecer una autonomía de 400 km, una velocidad máxima limitada a 110 km/h para lograr la máxima eficiencia, con un consumo de 10 kWh/100 km y carga del 20% al 80% en unos 23 minutos.

En cuanto al diseño, tiene unas puertas delanteras, parachoques y elementos de protección idénticos, paneles y cristales planos y materiales de reducido peso, unos resistentes paneles planos para el capó, el techo y la zona de carga, fabricados con paneles de cartón con estructura en nido de abeja.

El coche monta llantas mixtas de acero y aluminio con neumáticos sostenibles e inteligentes Goodyear Eagle GO. En cuanto al interior, la marca lo define como espacioso e innovador. Como detalles curiosos lleva un travesaño como salpicadero, proyector HMI «Smartband» e infoentretenimiento «bring your own device», además de unos cómodos asientos con respaldo de «malla» estilo oficina, suelo lavable y materiales reciclables de bajo peso.