El híbrido enchufable más económico del mercado

Fiel a la filosofía de MG de llevar la electrificación a todos los públicos y segmentos, el nuevo MG3 Hybrid va a convertirse en el primer automóvil híbrido autorrecargable asequible del mercado español. Este nuevo modelo urbano llegará a España en la primavera de 2024 y va a convertirse en la referencia del segmento B, gracias a su diseño, dotación tecnológica y a una tecnología enchufable nunca vista en su categoría.

Y es que al disponer de una batería de gran capacidad, que le permitirá triplicar la autonomía eléctrica de este tipo de automóviles y rozar los 100 km/h de velocidad máxima en modo cien por cien eléctrico.

El nuevo el nuevo MG3 Hybrid toma el relevo de los MG4 y MG HS Plug In Hybrid, que se han llevado la electrificación EV y PHEV, respectivamente, a todos los públicos. El MG4, líder de ventas de los eléctricos generalistas, se comercializa desde 18.480 euros (incluye las promociones de la marca y las ayudas del Plan Moves III), siendo el primer modelo eléctrico a que ha igualado su precio con un automóvil equivalente de combustión. Disponible a partir de 25.440, el MG HS Plug In Hybrid no solo es el híbrido enchufable más accesible del mercado, sino también un SUV familiar premium completamente equipado.

Ambos modelos ofrecen, además, uno de los costes totales de propiedad (precio, más energía, mantenimiento, seguros e impuestos) más bajos del mercado, muy inferior a los modelos de combustión equivalentes.