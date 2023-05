La movilidad en coche por el interior de las grandes ciudades está marcado por tres factores: zonas de bajas emisiones (ZBE), tamaño y precio. Esta ecuación se resume en buscar un vehículo que permita resolver estos tres factores. Uno de los modelos que lo hace de forma sobrada es el Fiat 500e, un cero emisiones eléctrico, con un tamaño reducido y un precio por debajo de los 20.000 euros.

El Cinquecento eléctrico se comercializa con dos modelos de batería. La versión 'low battery' ofrece 190 kilómetros de autonomía, distancia más que suficiente para la movilidad urbana porque raramente en el día a día se realizan esas distancias. La gama está disponible en las carrocerías berlina, cabrio y 3+1 y se estructura en tres niveles de acabado: RED, Nuevo 500e y La Prima by Bocelli.

El acabado RED está disponible tanto en carrocería berlina como en versión cabrio. El color rojo expresa la solidaridad con las personas que luchan contra el sida y es la seña de identidad de esta edición especial.

El color rojo está presente en el frontal, en los logos del embellecedor de las ruedas y el centro del volante, las carcasas de los retrovisores, el salpicadero y, sobre todo, en los asientos. Realizados en el tejido sostenible Seaqual Yarn, se han fabricado con plásticos rescatados del mar y reciclados, disponibles en dos alternativas: negros, con los pespuntes y el logo (500) RED en rojo y la opción 3+1, con el asiento del conductor rojo y los demás negros.

Con el Plan Moves III se puede adquirir un 500e RED desde 229 euros al mes, pagando una entrada de 7.051,60 euros o desde 370€ mensuales, sin entrada y con un TIN 4,9%

La versión RED del Fiat 500e concentra todos los elementos que han convertido a este modelo en un auténtico icono de estilo, tecnología, materiales y equipamientos. Cuenta con el nuevo sistema de infoentretenimiento en el salpicadero, con una pantalla táctil de 26 cm (10,25«), con GPS y sistema Uconnect 5, que cuenta con el sistema de interfaz Natural Language con reconocimiento de voz avanzado, como equipamiento opcional.

Ampliar Interior del coche F. P. Ficha técnica Ampliar Motor: Eléctrico de 95 CV Medidas (largo / ancho / alto, en metros): 3,632 / 1,683 / 1.527 Maletero: 185 litros Autonomía: 190 kilómetros Precio: Desde 19.390 euros

Surgido de la colaboración de dos referentes italianos como el Fiat 500 y el cantante Andrea Bocelli, el Fiat 500e 'La Prima by Bocelli' constituye el acabado superior de la gama, tanto en el apartado de las funciones de ayuda a la conducción, con la ayuda al estacionamiento de cámara 360º, el control de crucero adaptativo, la cámara de visión trasera o el detector de ángulo muerto, como en equipamientos de alto nivel como los asientos y el salpicadero tapizados en eco-cuero, el techo de cristal en la versión berlina o los faros Full LED.

Presenta, como punto fuerte, un equipo audio JBL Premium, que permite elegir entre cuatro paisajes sonoros exclusivos: la intimidad e My Music Room, las tonalidades y sensaciones de My Record Studio la espectacularidad de Giuseppe Verdi Opera House, Pisa y la gran escena que recrea My Open Air Arena.