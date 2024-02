Notable en relación precio-producto

Casi nueve años después de su debut en 2015, y tras un restyling en 2019 con cambio de motorizaciones, SsangYong presenta los nuevos Tívoli y Tívoli Grand y se pone al día para seguir ofreciendo unas dimensiones compacta, su tecnología de conducción inteligente, una brillante interfaz digital, la seguridad más avanzada y una amplia gama de mejoras de diseño, tanto por dentro como por fuera. A sus cualidades dinámicas, los Tívoli y Tívoli Grand unen los nuevos sistemas de seguridad SsangYong de última generación, un conjunto de controles integrados para que el conductor y los pasajeros puedan disfrutar de un nuevo nivel de tranquilidad. Con respecto a la gama de motores, el 1.5 litros gasolina turbo de gasolina se ofrece con dos niveles de potencia, 135 y 163 caballos. Las cajas de cambios son siempre de seis velocidades, manual o automática, y la tracción es delantera. Los nuevos SUV de SsangYong tienen un precio promocional (con descuento de 3.000 euros hasta final de mes) de 16.900 euros para la versión con carrocería de 4,22 metros y motor de 135 caballos; y desde 21.400 euros, para la carrocería Tívoli Grand de 4,48 metros con motor de 163 caballos de potencia.

Los nuevos Tívoli y Tívoli Grand tienen un peculiar estilo exterior con un aspecto moderno y equilibradas proporciones, todo ello rematado por una línea de techo «flotante» que recuerda a los SUV de segmentos superiores. El nuevo parachoques integrado y la parrilla más grande rodean las luces antiniebla LED triples en los extremos del paragolpes y su línea distintiva del capó le da un carácter deportivo. Además de las luces diurnas LED delanteras y traseras, destacan también las llantas de aleación de 18 pulgadas de diámetro. En el interior hay cambios significativos, empezando por las salidas de aire laterales y siguiendo por el nuevo salpicadero. Destaca el sistema de infoentretenimiento, con una pantalla táctil de 8 pulgadas de diámetro que dispone de un nuevo software y, sobre todo, el panel de control de la climatización darle al tablero un aspecto más moderno.

El maletero dispone de 427 o 720 litros (Tívoli y Tívoli Grand, respectivamente) y al contar con asientos traseros abatibles 40:60, se ofrecen combinaciones de asiento/carga muy flexibles. La comodidad a bordo se completa con detalles como el climatizador manual o automático bizona, sensores de lluvia y luces, control de velocidad de crucero (funcional entre 36 y 150 km/h), cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, telefonía manos libres por Bluetooth, sistema de información y entretenimiento compatible con Apple Car Play y Android Auto y el sistema de entrada y arranque sin llave.

El nuevo SsangYong Tívoli se ofrece con tres niveles de acabado: Line, Urban Plus y Limited. El Line cuenta con transmisión manual, mientras que los Urban Plus y Limited están disponibles con transmisión manual o automática. El Tívoli Grand, por su parte, solo llega con la versión de 163 CV pero con los mismos acabados. El sistema de asistencia a la seguridad SASS de SsangYong es de serie en toda la gama. Los asientos están tapizados en tela (Line y Urban Plus) o en combinación símil cuero y tela (Limited). La marca surcoreana ofrece una garantía de 5 años o 100.000 km en este modelo.

El motor que se ofrece en la gama Tívoli es un 1.5 litros GDi-T de cuatro cilindros, turboalimentado, con inyección directa de combustible, intercooler, sistema Stop&Start y filtro de partículas para los gases de escape. Este propulsor está disponible con dos niveles de potencia: 135 caballos (exclusivo del Tívoli) o 163 CV (para Tívoli y Tívoli Grand). El par máximo es de hasta 280 newton-metro entre 1.500 a 4.000 vueltas (con caja de cambios manual de 6 marchas) y de 260 newton-metro, con caja automática.

En cuanto a la transmisión automática, también de 6 velocidades, ha mejorado mucho la respuesta del propulsor en aceleraciones gracias al Quick Shift Control (control de cambio rápido), que proporciona suavidad y rapidez en los cambios de marcha, además de permitir un modo de manejo secuencial desde la propia palanca o a través de las levas tras el volante. Por lo que se refiere a la dirección asistida eléctrica Flex Steer, cuenta con sistema de desconexión del motor eléctrico cuando el conductor no actúa sobre ella, lo que reduce la potencia requerida y el consumo de combustible; además, ofrece al conductor la posibilidad de ajustar el tacto y dureza de la dirección en tres niveles: Comfort, Normal y Sport.

El habitáculo de los nuevos Tívoli cuenta con seis airbags en los acabados Line y Urban Plus, delanteros, laterales y de cortina, mientras que el Limited añade un séptimo airbag de rodilla para el conductor. Estas bolsas de aire se combinan con un sistema de retención que se encarga de mantener a los pasajeros en sus asientos en caso de accidente. Esto supone un plus en seguridad y se consigue mediante los dobles pretensores de los cinturones de seguridad, que ajustan de forma automática para retener a los pasajeros durante el impacto.

La seguridad activa de los nuevos Tívoli y Tívoli Grand marca un antes y un después tanto para SsangYong como para el segmento. Lo mejor es que absolutamente todo es de serie. Y en ese todo se incluyen frenos ABS con repartidor de frenada, ayuda a la frenada de emergencia, sistema de aviso luminoso a través de las luces de emergencia en caso de producirse una desaceleración brusca, control dinámico de estabilidad ESP unido al control de tracción, sistema de mitigación del vuelco, ayuda al arranque en cuesta, control de descenso en pendientes y monitorización de la presión de neumáticos, que alerta al conductor de cualquier cambio en la presión de los neumáticos.

SsangYong también incluye en los Tívoli y Tívoli Grand las ayudas a la conducción más avanzadas agrupadas en el sistema de seguridad SASS, que incluye una serie de dispositivos que reducen o prácticamente anulan la posibilidad de tener un accidente. Entre ellos, destacan la frenada de emergencia que detecta tanto vehículos como peatones y actúa en caso de que el conductor no lo haga. El sistema de advertencia de salida de carril es capaz de leer las líneas de la carretera gracias a la cámara frontal y avisar de manera acústica y visual si nos estamos acercando demasiado a las líneas que delimitan el carril. El sistema de permanencia en carril actúa para que el propio coche corrija la trayectoria cuando nos estemos saliendo del carril, moviendo el volante para devolvernos a la línea original del carril. La alerta de distancia de seguridad avisa cuando la distancia al vehículo que nos precede es demasiado pequeña e informa el tiempo que tardaríamos en alcanzar al vehículo precedente. Otro sistema de seguridad preventiva que llevan los Tívoli y Tívoli Grand con el acabado Limited es el antideslumbramiento automático, que reconoce los vehículos que se aproximan de noche, en el mismo sentido o de frente, y cambia automáticamente entre luces largas y de cruce.

Ficha técnica Ssangyong Tívoli 4x2

Combustible: Gasolina

Motor: 4 cilindros

Cilindrada: 1.497 cm3

Potencia: 135 caballos

Tracción: Delantera

Velocidad: 181 kms/hora.

Consumo: Desde 7 litros

Largo: 4,22 m. Ancho: 1,81 m. Alto: 1,61 m.

Maletero: 427 litros.

Precio: Desde 16.900 euros (con descuento promocional)