La multa de la DGT por descuidarte con la ITV: te puede costar hasta 500 euros

Si hay algo que puede arruinar nuestras vacaciones es llegar a casa y encontrarnos una notificación de la Dirección General de Tráfico (DGT) que nos informe que tenemos una multa por haber cometido alguna infracción. Unas sanciones que pueden resultar un duro golpe para nuestro bolsillo, pero que también son una llamada de atención para ser más responsables al volante. En ese sentido, los motivos por los que una persona puede recibir una sanción de este tipo son numerosos, desde saltarse el límite de velocidad hasta utilizar el teléfono móvil al volante. Sin embargo, una de las infracciones más comunes por las que los conductores son sancionados es por conducir sin tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla, el reconocimiento técnico al que deben someterse periódicamente los vehículos para comprobar que cumplen las normas de seguridad y emisiones contaminantes. Pero, ¿cuáles son las sanciones por cometer este tipo de infracción?

Las multas por no pasar la ITV

Lo primero que debemos saber es que los conductores que circulan por las carreteras españolas sin haber pasado la ITV están cometiendo una infracción leve, lo que no ocasiona la retirada de puntos del permiso de conducir pero que sí puede suponer una sanción administrativa de hasta 200 euros. No obstante, si el conductor continua conduciendo sin haber pasado el reconocimiento de vehículos, la infracción pasa a ser grave y puede resultar en la pérdida de 3 puntos del carnet de conducir.

Por otro lado, en el caso de que el conductor haya pasado la ITV pero no lleve la pegatina obligatoria que demuestra que ha superado la inspección, el importe de la sanción es de 100 euros y no implica la retirada de puntos del permiso de conducción.

Ahora bien, si el conductor circula con la ITV caducada, comete una infracción grave, lo que conlleva la pérdida de 3 puntos del carnet y una multa de 200 euros. Aunque el importe de esta infracción puede ascender hasta los 500 euros si se conduce con la inspección caducada por más de un año.

Por último, aquellos conductores que no superen la ITV en dos ocasiones consecutivas, no solo tendrán que someterse nuevamente a la inspección, sino que también deberán abonar una tasa adicional. Si no la superan en la tercera ocasión, podrían enfrentarse a una multa de hasta 500 euros.